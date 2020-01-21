Çağatay Ulusoy'dan asker fotoğrafı

Netflix'te yay\u0131nlanan Hakan Muhaf\u0131z dizisiyle d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda \u00fcne kavu\u015fan \u00fcnl\u00fc oyuncu \u00c7a\u011fatay Ulusoy'un askerlik foto\u011fraf\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. \n\u00c7A\u011eATAY'DAN \u0130LK POZ\nGe\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde sa\u00e7 ve sakal t\u0131ra\u015f\u0131 olan \u00fcnl\u00fc oluncu, 21 g\u00fcnl\u00fck bedelli askerlik g\u00f6revine ba\u015flad\u0131. \n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER'Abdulkerim \u00c7evik'i ter\u00f6rist oldu\u011fu i\u00e7in \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm'B\u00fclent Ersoy'dan Banu Alkan'a \u0131stakoz yan\u0131t\u0131!Hekimo\u011flu'na hangi \u00fcnl\u00fc oyuncu konuk oluyor?
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