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  4. Çağatay Ulusoy'dan asker fotoğrafı

Çağatay Ulusoy'dan asker fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik görevi için birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy'dan ilk askerlik pozu geldi.

Çağatay Ulusoy'dan asker fotoğrafı

Netflix'te yayınlanan Hakan Muhafız dizisiyle dünya çapında üne kavuşan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un askerlik fotoğrafı ortaya çıktı.

ÇAĞATAY'DAN İLK POZ

Geçtiğimiz günlerde saç ve sakal tıraşı olan ünlü oluncu, 21 günlük bedelli askerlik görevine başladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Zaten 21 gün askerlerle fotoğraf çektirmekle geçer. bu vatanın çilesini onu en çok sevenler çeker.
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