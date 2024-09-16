MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağatay Ulusoy'dan rekor anlaşma! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı "Dev anlaşma"

Çağatay Ulusoy'dan rekor anlaşma! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı "Dev anlaşma"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.09.2024 23:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy kendi rekorunu kırarak bölüm başı en yüksek ücret alan oyuncu oldu. Ulusoy, son olarak Gaddar dizisi için 2 milyona TL'ye anlaşmıştı. Ünlü isim bu kez Eşref Rüya dizisi için rekor anlaşmaya imza attı.

Çağatay Ulusoy'dan rekor anlaşma! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı "Dev anlaşma"

Sevilen oyuncu Çağatay Ulusosy'un yeni "dev anlaşma"sı dudak uçuklattı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre bu anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Geçen sene Ay Yapım’la Gaddar dizisi için bölüm başına 2 milyon TL’ye anlaşan Çağatay Ulusoy Tims&B ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili kulislerde dolaşan bilgiler ise dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 235317

Çağatay Ulusoy yurt dışı satışı yüksek oyuncuların başında geldiği için yapımcıları peşinden koşturmaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncu bu sezon için Ay Yapım’dan İşgal Günlerinde Aşk, OGMPictures’dan Halef, Bozdağ Film’den TRT için çekilmesi planlanan mafya polisiye dizisi Bir Zamanlar İstanbul için teklif almıştı.

"DEV ANLAŞMA"

Ancak Çağatay Ulusoy bu akşam üstü Tims&B ile anlaştı. Anlaşma yapılır yapılmaz da "dev anlaşma" başlığıyla basın duyurusu yayınlandı.

EN YÜKSEK ÜCRET ALAN AKTÖR OLDU

Ekran görüntüsü 2024-09-16 235307

Kulislerden sızan bilgilere göre Çağatay Ulusoy’a teklif edilen bölüm başı ücret 3,5 milyon TL… Bu rakamın şu ana kadar bir aktörün aldığı en yüksek ücret olması da dikkat çekiyor. Ulusoy geçen sezon da Ay Yapım’dan Gaddar için aldığı ve eklentileriyle 2,5 milyona ulaşan bölüm başı ücretiyle de çok konuşulmuştu.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Ekran görüntüsü 2024-09-16 235429

Kendi rekorunu kıran Çağatay Ulusoy’un daha sonra açıklanacağı duyurulan dizinin detayları ise şöyle; dizinin adı “Eşref Rüya”…

Senaristliğini Ethem Özışık’ın yaptığı dizi televizyon için çekilecek. Görüşülen kanallar arasında Kanal D de var.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 235414

Dizide 14 yaşında bir tamirci çırağı olarak çalışan Eşref’in çocukken görüp aşık olduğu ve Rüya adını taktığı kızın, yıllar sonra çok güçlü bir adama dönüştükten sonra karşısına düşmanı olarak çıkma hikâyesini etkileyici bir dille anlatıyor.

Dizinin aynı zamanda şarkı da söyleyen başrol kadın yıldızı Nisan’a kimin hayat vereceği ise şimdiden merak konusu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy GADDAR
En Çok Okunan Haberler
Yeni vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama: 'Gündemimizde yok'

Yeni vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama: 'Gündemimizde yok'

Tunceli'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Endişelendik, burada deprem bekliyoruz'

Tunceli'deki deprem sonrası Naci Görür'den açıklama! 'Endişelendik, burada deprem bekliyoruz'

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Kurye, kucağında çocuğu olan anneyi taciz etti! Linç edilmek istendi

Kurye, kucağında çocuğu olan anneyi taciz etti! Linç edilmek istendi

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si yıllar sonra ilk kez bir araya geldi!

Kavak Yelleri'nin Deniz'i ve Efe'si yıllar sonra ilk kez bir araya geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.