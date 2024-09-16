Çağatay Ulusoy'dan rekor anlaşma! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı "Dev anlaşma"

Sevilen oyuncu Çağatay Ulusosy'un yeni "dev anlaşma"sı dudak uçuklattı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre bu anlaşmanın detayları ortaya çıktı.

Geçen sene Ay Yapım’la Gaddar dizisi için bölüm başına 2 milyon TL’ye anlaşan Çağatay Ulusoy Tims&B ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın detaylarıyla ilgili kulislerde dolaşan bilgiler ise dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy yurt dışı satışı yüksek oyuncuların başında geldiği için yapımcıları peşinden koşturmaya devam ediyor. Yakışıklı oyuncu bu sezon için Ay Yapım’dan İşgal Günlerinde Aşk, OGMPictures’dan Halef, Bozdağ Film’den TRT için çekilmesi planlanan mafya polisiye dizisi Bir Zamanlar İstanbul için teklif almıştı.

"DEV ANLAŞMA"

Ancak Çağatay Ulusoy bu akşam üstü Tims&B ile anlaştı. Anlaşma yapılır yapılmaz da "dev anlaşma" başlığıyla basın duyurusu yayınlandı.

EN YÜKSEK ÜCRET ALAN AKTÖR OLDU

Kulislerden sızan bilgilere göre Çağatay Ulusoy’a teklif edilen bölüm başı ücret 3,5 milyon TL… Bu rakamın şu ana kadar bir aktörün aldığı en yüksek ücret olması da dikkat çekiyor. Ulusoy geçen sezon da Ay Yapım’dan Gaddar için aldığı ve eklentileriyle 2,5 milyona ulaşan bölüm başı ücretiyle de çok konuşulmuştu.

KENDİ REKORUNU KIRDI

Kendi rekorunu kıran Çağatay Ulusoy’un daha sonra açıklanacağı duyurulan dizinin detayları ise şöyle; dizinin adı “Eşref Rüya”…

Senaristliğini Ethem Özışık’ın yaptığı dizi televizyon için çekilecek. Görüşülen kanallar arasında Kanal D de var.

Dizide 14 yaşında bir tamirci çırağı olarak çalışan Eşref’in çocukken görüp aşık olduğu ve Rüya adını taktığı kızın, yıllar sonra çok güçlü bir adama dönüştükten sonra karşısına düşmanı olarak çıkma hikâyesini etkileyici bir dille anlatıyor.

Dizinin aynı zamanda şarkı da söyleyen başrol kadın yıldızı Nisan’a kimin hayat vereceği ise şimdiden merak konusu.