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Çağatay Ulusoy'dan tepki çeken hareket!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Çağatay Ulusoy bir mekan çıkışı alkollü görüntü vermek istemeyince panikledi. Ulusoy, şoförünün kullandığı araca binerek uzaklaştı. Çağatay Ulusoy, aracıyla muhabirlerin yanından geçerken eliyle yüzünü gizledi.

Çağatay Ulusoy'dan tepki çeken hareket!

Oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gece arkadaş grubuyla Yeniköy Fonduralı isimli mekandaydı. Mekan çıkışında kendisini gazetecilerin beklediğini öğrenen Ulusoy, alkollü görüntü vermemek için mekan çalışanlarına çekilmek istemediğini söyledi.

Olumsuz cevap alan oyuncu, çareyi mekana basın danışmanını çağırmakta buldu. Mekana gelen basın danışmanı, gazetecilerden çekilmemesi yönünde ricada bulunduğu sırada, Ulusoy ise arka kapıdan çıkış yaptı.

ağatay ulusoy (9)

Arka kapıda bekleyen gazetecilerin bir anda görüntü aldığını gören oyuncu, şoförlü aracını son sürat gazetecilerin üzerine sürdürdü. Patlayan flaşlar karşısında görüntülenmemek büyük çaba sarf eden ve yüzünü saklayan oyuncunun, şoförünün de kendisininde emniyet kemerinin takılı olmadığı ve bir gece de iki kusurlu hareket yaptığı objektiflere böyle yansıdı.

Çağatay Ulusoy'un bu hamlesi şaşkınlıkla karşılandı. (SnobMagazin)

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