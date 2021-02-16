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Kate Winslet’tan bomba açıklama: 'Kesinlikle daha iyisini yapardım'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.02.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Kate Winslet’tan bomba açıklama: 'Kesinlikle daha iyisini yapardım'

Kate Winslet, katıldığı bir podcast programında sevişme koçlarının garip seks sahnelerinde yardımcı olabileceğini söyleyerek, 'keşke geçmişte de olsalardı' dedi.

Oscar ödüllü Kate Winslet, sevişme sahnelerinde destek için sette bulunan sevişme koçları hakkında konuştu. Oyuncu, geçmişte sette onlarla birlikte olmasını "kesinlikle dilediğini" söyledi.

Kate Winslet, sette samimiyet koordinatörlerinin "garip" seks sahnelerini çekerken ona nasıl yardımcı olabileceğinden bahsetti.

Sevişme koçlarının, oyuncuların seks sahnelerini çekmesini gerektiren yapımlarda yer alması artık yaygın olsa da bu pozisyon sinema sektöründe henüz çok yeni bir olaydır.

İlk deneyiminde ona yol gösteren Kate Winslet olduİlk deneyiminde ona yol gösteren Kate Winslet oldu

"DAHA İYİSİNİ YAPARDIM"

How I Found My Voice podcast programında konuşan Winslet, kariyerinin başında rol aldığı bazı filmlerde kesinlikle bir sevişme koçunun olmasını istediğini söyledi.

"Kesinlikle keşke geçmişte olsaydım, kesinlikle daha iyisini yapardım. O arkadaşla (sevişme koçu) gerçekten yapabilirdim. Sadece bir arkadaşa "Ellerini oraya koymamasını isteyebilir misin?" diyecek birinin olmasını isterdim."

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Kate Winslet, yakında çıkacak olan HBO programı Mare Of Easttown'u çekerken sevişme koçu rolünü üstlendi. 20 yaşındaki genç yıldız Angourie Rice'a filme çekmesi gereken bir sahnede yardım ettiğini söyledi.

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TOM CRUISE'UN REKORUNU KIRDI

Geçen yıl Kate Winslet, Avatar 2'yi çekerken Tom Cruise'un su altı çekim rekorunu kırdı. Tom Cruise, Mission: Impossible - Rogue Nation'ı çekerken altı dakika nefesini su altında tuttu, ancak Kate Winslet yedi dakika 14 saniye su altında kalmayı başardı.

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