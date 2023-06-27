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Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi’nin ikinci sezon hazırlıkları başladı! Yayın tarihi resmen açıklandı

27.06.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yer aldığı Terzi dizisi ikinci sezonuyla seyircisini yeniden selamlamaya hazırlanıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizinin ikinci sezonu 28 Temmuz’da Netflix’te yayınlanacak.

Çağatay Ulusoy'lu Netflix dizisi Terzi’nin ikinci sezon hazırlıkları başladı! Yayın tarihi resmen açıklandı

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Netflix’in Türk yapımı Terzi ilk sezonunda 7 bölümle yayın hayatına başlamıştı. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı Terzi dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'nin yanı sıra Olgun Şimşek, Berrak Tüzünataç, Ece Sükan, Engin Şenkan, Evrim Alasya, Zeynep Tarhan, Murat Kılıç, Celile Toyon, Vedat Erinci ve Lila Gürmen gibi isimler yer aldı.

TERZİ İKİNCİ SEZON NE ZAMAN?

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İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Terzi dizisinin ikinci sezon tarihi Netflix Türkiye'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamasına göre 28 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

TERZİ KONUSU NEDİR?

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Terzi dizisi, gerçek hayat hikayesidir. Terzi dizisi, dedesi Peyami'nin izinden giden, aslen Karslı olan ve engelli babası Mustafa'dan kaçarak istanbul'a yerleşen ve çok ünlü terzi olan Peyami'nin hikayesini konu ediyor. Peyami'nin belalı en yakın arkadaşı Dimitri'nin nişanlısı Esvet'in evden kaçarak Peyami'nin evine sığınması ile yollarının kesişmesi heyecanlı bir anlatımla seyirciye sunuyor.

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Çağatay Ulusoy

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