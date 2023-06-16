Başrollerini Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı “Aşk Taktikleri 2” filminin resmi fragmanı yayınlandı! Vizyon tarihine geri sayım başladı

İlk filmi 11 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Aşk Taktikleri” filminin ikincisi seyircisinin görücüsüne çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı "Aşk Taktikleri"nin devam filmi “Aşk Taktikleri 2” filminin gösterim tarihi ise 14 Temmuz olarak açıklandı. Erkekleri çözdüğüne inanan Aslı ile kadınları anladığını düşünen Kerem'in hikayesini konu edinen serinin ikinci halkasında bu kez çiftin evliliğe giden yolu anlatılacak.

AŞK TAKTİKLERİ 2 FİLMİ HAKKINDA

Filmde Aslı, Kerem'i evlilik fikrine ikna etmek için kolları sıvarken, bir tuzağın içine çekildiğini anlayan Kerem de tam tersi yönde hareket ediyor. Aşk Taktikleri 2 filminin çekimleri Turunç ve Göcek’te tamamlandı.

Pelin Karamehmet’in senaryosunu üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturdu. Filmde Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’a Atakan Çelik, Hande Yılmaz ve Deniz Baydar'ın yanı sıra Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Ümit Erdim gibi isimler eşlik etti.

Yıl dönümünüz kutlu olsun. Ee yeni taktikler düşünüyor musunuz? Aşk Taktikleri 2, 14 Temmuz'da sadece Netflix'te. pic.twitter.com/rdDat6pHMo — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) June 16, 2023



