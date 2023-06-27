“The Idol” müstehcen sahneleriyle tepki çekmişti! Lily-Rose Depp cesur sahnelerin arkasında böyle durdu

Hollywood oyuncusu Lily-Rose Depp ilgi odağı olmaya yabancı değil ancak olarak The Idol dizisinde üstlendiği rolle Depp heyecan yarattı. Ünlü aktörler Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in 24 yaşındaki kızı yeni rolündeki cesur sahneleriyle hararetli bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü isim her şeyin sanatla ilgili olduğun söyleyerek rolünü savundu.

“ÇOK KEYİF ALDIM”

The Idol dizisinde zihinsel çöküşün ardından eski günlerine dönmeye çalışan bir pop divası Jocelyn karakterine hayat veren Depp, cesur sahnelerin yalnızca sanatın bir parçası olmadığını aynı zamanda ruhsal bir durumu ifade ettiğini söyledi.

Çekimlerde son derece keyif aldığını dile getiren Depp, “Hepsi benim. Bu tür işlere dalmayı seviyorum ve çok keyif aldım. Bunda yanlış bir şey yok” dedi.

THE IDOL KONUSU

HBO yapımı The Idol, bir pop müziği şarkıcısının Los Angeles’ta yer alan bir gece kulübünün gizemli ve aynı zamanda gizli bir tarikatın lideri olan sahibi ile arasında yaşanan aşkı konu alacak.