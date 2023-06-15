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Romantik komedi dizisi “XO Kitty” ikinci sezon onayını aldı! Yeni sezon hazırlıkları başladı

15.06.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore yapımı romantik komedi dizisi “XO Kitty” ikinci sezon için Netflix’ten onay almayı başardı. İlk sezonuyla 18 Mayıs’ta gösterime giren dizinin ikinci sezonu için hazırlıkların şimdiden başlandığı açıklandı.

Romantik komedi dizisi “XO Kitty” ikinci sezon onayını aldı! Yeni sezon hazırlıkları başladı

Güney Kore gençlik dizisi “XO Kitty” 72.1 milyon saat izlenmeye ilgi odağı olmuştu. Jen Han tarafından yazılan bir gençlik romanı serisine dayanan dizi aynı zamanda "To All the Boys I've Loved Before" filmine de göz kırpıyor. Haftalık izlenmelere göre yapılan ilk 10 dizi sıralamasında 2. sıraya yerleşen dizinin şimdiden ikinci sezon onayı çıktı.

XO KİTTY DİZİSİ HAKKINDA

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Genç çöpçatan Kitty Song Covey, aşk hakkında bilinmesi gereken her şeyi bildiğini düşünür. Ancak uzun mesafeli erkek arkadaşıyla yeniden bir araya gelmek için dünyanın öbür ucuna taşındığında, kendi kalbi söz konusu olduğunda ilişkilerin çok daha karmaşık olduğunu çok geçmeden fark eder.

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Başrollerini Anna Cathcart ve Choi Min Yeoung’un paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Anthony Keyvan, Gia Kim, Sang Heon Lee, Peter Thurnwald, Regan Aliyah, Yunjin Kim, Michael K Lee ve Jocelyn Shelfo gibi isimler yer alıyor.

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Netflix Güney Kore

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