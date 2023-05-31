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Amerikan televizyon kanalı seks partisi görüntüleri yayınlayınca izleyicilerden yağmur gibi tepki yağdı! “Bu kadarına gerek var mı?”

31.05.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın hayatına devam eden Kanal 4 yine tartışmalara neden olan bir programla gündeme geldi. Televizyon izleyicileri Open House: The Great Sex Experiment (Açık Ev:Büyük Seks Deneyi) programındaki 15 kişilik yakınlaşma sahnesinden sonra tepki gösterdi. Söz konusu görüntülere Twitter’dan tepki yağdı.

Amerikan televizyon kanalı seks partisi görüntüleri yayınlayınca izleyicilerden yağmur gibi tepki yağdı! “Bu kadarına gerek var mı?”

ABD’li televizyon izleyicileri Naked Attraction (Çıplak Cazibe) ile birlikte Channel 4 (Kanal 4)'ün Open House: The Great Sex Experiment programındaki bir sahneye karşı sessiz kalamadı. Kanal 4’ün Open House: The Great Sex Experiment (Açık Ev:Büyük Seks Deneyi) programında 15 kişinin aynı anda yatak odasına girdiği bir partiye ait görüntüler paylaşıldı. Müstehcen görüntüler izleyicileri rahatsız ederken Twitter’da programa tepkiler çığ gibi büyüdü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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Open House: The Great Sex Experiment (Açık Ev:Büyük Seks Deneyi) programı ikinci sezonunda şimidye kadarki en tartışmalı bölümlerinden birini yayınladı. Chanice ve Richardo çifti diğer konukları bir parti için odalarına davet etti. Yatak odasında olayların bir anda kontrolden çıkmasıyla birlikte konuklar kıyafetlerini çıkartmaya başladı.

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Sosyal medya kullanıcılarının aşırı bulduklarını dile getiren bölümün ardından programın işleyişine de sert tepkiler gösterildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten buna gerek var mıydı? İğrendim” yorumunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Daha ne kadar uçlarda yaşayacaksınız?” yorumunu yaptı.

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Amerika televizyon

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