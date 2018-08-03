Çağatay Ulusoy sorusu Burçin Terzioğlu'nu kızdırdı

Terzioğlu, restoran çıkışı meslektaşı Çağatay Ulusoy'un uyuşturucu davası hakkında konuştu. Terzioğlu, sorulara "Beni ilgilendirmez, yani o konu beni ilgilendirmiyor" yanıtını verdi

Arnavutköy'de bir balıkçıda arkadaşlarıyla buluşan Burçin Terzioğlu, yaklaşık dört saat balıkçıda kaldı.

Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan Terzioğlu, koşar adımlarla aracına yönelerek sorulardan kaçmayı denedi.

Terzioğlu, arkadaşlarıyla buluşup keyifli bir akşam geçirdiklerini dile getirdi.

Çağatay Ulusoy’un başrolde yer aldığı Netflix’in ilk Türk dizisi 'The Protector'un (Muhafız) kadrosuna son olarak Engin Öztürk ile Burçin Terzioğlu dahil olmuştu. Güzel oyuncu, dizi hakkında, "Çekimler çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim, inşallah hayırlısı olur" dedi.

Bir muhabirin "Çağatay Ulusoy'un uyuşturucu davası var. Diziyi etkiler mi?" sorusuna sinirlenen Terzioğlu, "Beni ilgilendirmez, yani o konu beni ilgilendirmiyor" yanıtını verdi.



