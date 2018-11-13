MAGAZİN

Çağatay Ulusoy'un dizisi Hakan : Muhafız'ın yayın tarihi açıklandı! The Protector Netflix'de ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 13.11.2018 21:31 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy'un başrolde oynadığı ve Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın yayın tarihi açıklandı. Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı, Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın (The Protector) yeni kareleri ve fragmanının geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkmasının ardından yayın tarihi de belli oldu. Peki Muhafız dizisi konusu nedir? The Protector Netflix'de ne zaman yayınlanacak?

Çağatay Ulusoy'un dizisi Hakan : Muhafız'ın yayın tarihi açıklandı! The Protector Netflix'de ne zaman yayınlanacak?

Çağatay Ulusoy'un merakla beklenen Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'ın fragmanı ve yeni kareleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Dizi 14 Aralık 2018'de izleyiciyle buluşacak.

Dizide izleyiciler mütevazı bir hayatı olan Hakan'ın hem İstanbul'un hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek, bugün olması gereken kahraman olma yolundaki macerasına tanıklık edecek.

Fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda ayrıca Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor.

I4CRz_1538574464_6404

Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor. Dizi 14 Aralık 2018'de seyirci karşısına çıkacak.

THE PROTECTOR - MUHAFIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide sıradan ve genç Hakan’ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul’u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atmasını izliyoruz.

netflix-in-ilk-turk-dizisi-muhafiz-icin-tarih-verildi-530364-5

Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul’da Hakan aslında hikayenin başında Kapalı Çarsı’daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak!

Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?

Başrolünü Çağatay Ulusoy’un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Saygın Soysal ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız’ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

PARTNERTwitter için beklenen özellik sonunda geliyor! Artık...Twitter için beklenen özellik sonunda geliyor! Artık...
Zuhal Topal'la Sofrada'da kaynanadan şoke eden hareketZuhal Topal'la Sofrada'da kaynanadan şoke eden hareket
Star TV'nin yeni dizisi 'Kardeş Çocukları' ünlüler geçidi gibiStar TV'nin yeni dizisi 'Kardeş Çocukları' ünlüler geçidi gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy muhafız netflix The Protector the protector yayın tarihi the protector konusu

En Çok Okunan Haberler

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerden füze saldırısı: 3 işçi yaralandı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

İlginizi Çekebilir

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e Türk devleti ve varlığı için hangi görev veriliyor? Diriliş Ertuğrul 123. bölüm yeni fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'e Türk devleti ve varlığı için hangi görev veriliyor? Diriliş Ertuğrul 123. bölüm yeni fragmanı izle!

Zuhal Topal'la Sofrada'da kaynanadan şoke eden hareket

Zuhal Topal'la Sofrada'da kaynanadan şoke eden hareket

Star TV'nin yeni dizisi 'Kardeş Çocukları' ünlüler geçidi gibi

Star TV'nin yeni dizisi 'Kardeş Çocukları' ünlüler geçidi gibi

Acun Ilıcalı'dan Eser Yenenler'e: İbrahim ve Oğuzhan’ı yedin diyebilir miyiz?

Acun Ilıcalı'dan Eser Yenenler'e: İbrahim ve Oğuzhan’ı yedin diyebilir miyiz?

Yasak Elma'ya uçak kaçırma sahnesi damga vurdu! Alihan Taşdemir'e ne oldu? Yasak Elma 22. son bölüm final sahnesi izle!

Yasak Elma'ya uçak kaçırma sahnesi damga vurdu! Alihan Taşdemir'e ne oldu? Yasak Elma 22. son bölüm final sahnesi izle!

Söz'de Yavuz'dan konsey üyesi Sami'ye gözdağı! 'Tek bir Mehmetçiğin burnu kanarsa...' Söz dizisi 60. yeni bölüm fragmanı izle!

Söz'de Yavuz'dan konsey üyesi Sami'ye gözdağı! 'Tek bir Mehmetçiğin burnu kanarsa...' Söz dizisi 60. yeni bölüm fragmanı izle!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.