Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisindeki imajı olay oldu!

“Hakan: Muhafız” adıyla tanıtılan dizide Ulusoy, mütevazı bir hayatı varken hem İstanbul hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek bir kahramana hayat veriyor.

Yayınlanan tanıtım videosunda Çağatay Ulusoy'un dizi imajı hayranları tarafından hayli dikkat çekti.

Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü var. İşte Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) ilk fragmanı: