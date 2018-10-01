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Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisindeki imajı olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 22:11 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği ve Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi olan “The Protector”un yeni teaser’ı yayınlandı. Çağatay Ulusoy'un dizideki ilginç imajı ise hayranlarını şaşırttı.

Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisindeki imajı olay oldu!

“Hakan: Muhafız” adıyla tanıtılan dizide Ulusoy, mütevazı bir hayatı varken hem İstanbul hem de kendi kaderini sonsuza dek değiştirecek bir kahramana hayat veriyor.

Çağatay Ulusoy

Yayınlanan tanıtım videosunda Çağatay Ulusoy'un dizi imajı hayranları tarafından hayli dikkat çekti.

Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) başrollerinde Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Hazar Ergüçlü var. İşte Netflix'in ilk Türk dizisi 'Hakan: Muhafız'ın (The Protector) ilk fragmanı:


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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy netflix The Protector Hakan: Muhafız

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