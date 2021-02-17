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Çağatay Ulusoy'un rol aldığı Netflix filmi Mücadele Çıkmazı'nın ismi Kağıttan Hayatlar oldu! İşte yayın tarihi

17.02.2021 19:52 | Son Güncelleme:
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Çağatay Ulusoy'un rol aldığı Netflix filmi Mücadele Çıkmazı'nın ismi Kağıttan Hayatlar oldu! İşte yayın tarihi

Netflix'te izleyiciyle buluşacak, ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un rol aldığı 'Mücadele Çıkmazı' filminin adı ve yayın tarihi değişti. Filmin yayın tarihi 15 Mart olarak duyurulan filmin yeni adı Kağıttan Hayatlar oldu.

Netflix’in Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer aldığı yeni filminin ismi ve yayın tarihi değişti. Daha önce 'Mücadele Çıkmazı' adıyla duyurulan filmin yeni ismi 'Kağıttan Hayatlar' oldu.

'Struggle Alley' olan yabancı karşılığı ise 'Paper Lives' şeklinde değişti. Ayrıca 15 Mart olarak duyurulan yayın tarihi Netflix'te artık 12 Mart olarak görünüyor.

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Ulusoy'un başrolünü Emir Ali Doğrul ile paylaştığı, OGM Pictures tarafından hayata geçirilen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay otururken senaryosu ise Ercan Mehmet Erdem'e ait.

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