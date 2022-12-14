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Çağatay Ulusoy yeni projesi için imaj değiştirdi! Bu halini unutun

14.12.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni dizisi için yenilediği imajıyla ortaya çıktı. Netflix'te yayınlanacak yapımda Ulusoy bir jigoloyu canlandırıyor.

Çağatay Ulusoy yeni projesi için imaj değiştirdi! Bu halini unutun

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Ekran görüntüsü 2022-12-14 143134

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Ulusoy, aşık olmasıyla hayatı değişen bir jigoloyu canlandıracak.

"Centilmen"de Çağatay Ulusoy'a Ebru Şahin eşlik edecek. "İstanbullu Gelin", "Yasak Elma" gibi dizilerin ardından, başrolü üstlendiği "Hercai" dizisindeki Reyyan karakteriyle büyük ses getiren Şahin, son olarak "Destan" dizisinde rol aldı.

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