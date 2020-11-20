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Çağla kimdir? Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla kiminle evli? İşte Çağla’nın hayatı...

20.11.2020 10:18 | Son Güncelleme:
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Çağla kimdir? Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla kiminle evli? İşte Çağla’nın hayatı...

Ekranların en çok izlenen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 20 Kasım Cuma günü konuğu olan Çağla televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Saz Mı Caz Mı şarkısıyla ünlenen Çağla ilgili pek çok detay merak ediliyor. Peki Çağla kimdir? Çağla kaç yaşında? Çağla nereli? İşte Çağla şarkıları ve hakkında tüm merak edilenler...

Sabahların en çok takip edilen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 20 Kasım Cuma günü konuğu olan ve pop müzikte son döneme damga vuran Çağla izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Ünlü isim programda sevilen şarkılarını canlı olarak seslendirdi. Peki Çağla kaç yaşında? Çağla aslen nereli? Çağla’nın eşi kimdir? İşte tüm detaylar...

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ÇAĞLA KİMDİR?

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Pop müziğin son dönemde en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Çağla 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Çağla yaş olarak şu an 22 yaşındadır. 2014 yılında “Nasıl Yani Biliyor Musun” albümü çıkarttı. 2016 yılında “Hoppa” albümünü piyasaya sürdü. Albümde Sinana Akçıl, Yıldız Tilbe ve Gökhan Tepe’den parçalar yer aldı. Sinan Akçıl’ın müzik dünyasına kazandırdığı bir değer olarak bilinen Çağla adını, Sinan Akçıl Ebru Şallı için yazdığı “Pardon” şarkısıyla duyurdu. 2018 yılında Gülşen’in yazdığı “Saz Mı Caz Mı” şarkısını seslendirerek popülerliğini arttırdı.

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Çocukluğundan beri en büyük tutksunun müzik olduğunu belirten popçu Çağla, müzik dünyasına adım atmadan öncesinde çok büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Çağla yaşadığı zorluklar için,"17 yaşında İstanbul'a geldim. Şarkıcılık yaptım bir çok sanatçıya vokallik yaptım. Beni kıskanıp işten atıyorlardı. Ya da asıldıkları zaman cevap vermediğimde atıyorlardı. Sürekli işten atılıyordum. Aldığım para 50 TL idi. O zaman bir pansiyonda kalıyordum. 3 gün boyunca aç kaldım ve açlıktan ağladım. Peşimde çok insan vardı ama açlıktan ağladığım zamanları biliyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla’nın albümleri arasında Nasıl Yani? Bilmiyor Musun?, Hoppa, Saz Mı Caz Mı, ve Sobele yerini aldı. Çağla’nın popüler şarkıları içinde ise Saz Mı Caz Mı, Hoppa, Sobele, Pardon, Saz Mı Caz Mı, Çal Oyna, Bilet, Nasıl Yani, Söyle Arkadaşım ve Hoppa sayılabilir.

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Popçu Çağla hayatını Metin Korkmaz ile birleştirdi. Çağla’nın eşi Metin Korkmaz da merak konusu oldu. Futbolcu menajeri olarak bilinen Metin Korkmaz’ın hayatı da araştırılmaya başlandı.

METİN KORKMAZ KİMDİR?

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Metin Korkmaz 1969 tarihinde Kasımpaşa’da doğdu. 26 yıllık kariyer hayatına onlarca transfer sığdırdı. Metin Korkmaz’ın transferleri arasında Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak, Uğur Tütüneker, Ertuğrul Sağlam, Sergen Yalçın, Yusuf Şimşek, Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Mbia, Samuel Eto, Pablo Batalla ve Celustka gibi birçok oyuncu yerini aldı. Teknik direktörlerden ise; Yılmaz Vural, Samet Aybaba, Kemal Kılıç, Cem Pamiroğlu, Sergen Yalçın ve Hakan Kutlu’nun menajerliğini yaptı.

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