Çağla kimdir? Çağla kaç yaşında, nereli? Çağla kiminle evli? İşte Çağla’nın hayatı...

Sabahların en çok takip edilen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 20 Kasım Cuma günü konuğu olan ve pop müzikte son döneme damga vuran Çağla izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Ünlü isim programda sevilen şarkılarını canlı olarak seslendirdi. Peki Çağla kaç yaşında? Çağla aslen nereli? Çağla’nın eşi kimdir? İşte tüm detaylar...

ÇAĞLA KİMDİR?

Pop müziğin son dönemde en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Çağla 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Çağla yaş olarak şu an 22 yaşındadır. 2014 yılında “Nasıl Yani Biliyor Musun” albümü çıkarttı. 2016 yılında “Hoppa” albümünü piyasaya sürdü. Albümde Sinana Akçıl, Yıldız Tilbe ve Gökhan Tepe’den parçalar yer aldı. Sinan Akçıl’ın müzik dünyasına kazandırdığı bir değer olarak bilinen Çağla adını, Sinan Akçıl Ebru Şallı için yazdığı “Pardon” şarkısıyla duyurdu. 2018 yılında Gülşen’in yazdığı “Saz Mı Caz Mı” şarkısını seslendirerek popülerliğini arttırdı.

Çocukluğundan beri en büyük tutksunun müzik olduğunu belirten popçu Çağla, müzik dünyasına adım atmadan öncesinde çok büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Çağla yaşadığı zorluklar için,"17 yaşında İstanbul'a geldim. Şarkıcılık yaptım bir çok sanatçıya vokallik yaptım. Beni kıskanıp işten atıyorlardı. Ya da asıldıkları zaman cevap vermediğimde atıyorlardı. Sürekli işten atılıyordum. Aldığım para 50 TL idi. O zaman bir pansiyonda kalıyordum. 3 gün boyunca aç kaldım ve açlıktan ağladım. Peşimde çok insan vardı ama açlıktan ağladığım zamanları biliyorum" ifadelerini kullandı.