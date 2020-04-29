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Çağla Şıkel: Ben bu haberin duyulmasını istememiştim

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 10:39 | Son Güncelleme

Çağla Şıkel, önceki gün Ulus'ta objektiflere yansıdı. 23 Nisan'da kanser tedavisi gören 51 çocuğa yardım yaptığı yönünde çıkan haberlerle ilgili konuşan Şıkel, "Ben bu haberin duyulmasını istememiştim. Şirket bunu haber yapmış. Ben yardımlarımı yıllardır zaten yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; manken Çağla Şıkel, önceki gün Ulus'taki bir çiçekçiden çıkarken görüntülendi.

"UZUN ZAMANDIR EVDEYİM"

Gazetecilerle sohbet eden Şıkel, şunları söyledi:

Koronavirüsten dolayı çocuklarımla uzun zamandır evdeyim. Annem çiçekleri çok sevdiği için bu çiçekleri ona aldım. Çocuklarım anneannelerini çok özledi. Annem de çocukları çok özledi. Hatta annem 'Çocukları bahçeye kadar getir, göreyim. Çok özledim' dedi.

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23 Nisan'da kanser tedavisi gören 51 çocuğa yardım yaptığı yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Şıkel, şu ifadeleri kullandı:

"DUYULMASINI İSTEMEMİŞTİM"

Ben bu haberin duyulmasını istememiştim. İlgili şirket bunu haber yapmış. Ben yardımlarımı yıllardır zaten yapıyorum. Ülkemizin içinde olduğu bu durum da inşallah en kısa zamanda düzelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel, yardım,

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