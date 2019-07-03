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Çağla Şıkel'den kendisine 'Taş gibisin' diyen takipçisine yanıt!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

İki çocuk annesi olan ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından kendisine "Taş gibisin" diyen erkek takipçisine verdiği yanıt olay oldu.

Çağla Şıkel'den kendisine 'Taş gibisin' diyen takipçisine yanıt!

Şimdilerde oğulları Kuzey ve Uzay Tuncer ile tatil yapan Çağla Şıkel, önceki gün paylaştığı selfie ile Temmuz ayının gelişini kutladı. Şıkel, fotoğrafının altına 'Taş gibisin, gün geçtikçe nasıl güzelleşiyorsun' diyen erkek takipçisine verdiği 'Sizin gibilerden uzak duruyorum' cevabıyla hayranlarından tam not aldı.

'GÜN GEÇTİKÇE GÜZELLEŞEN TEK KADINSIN'

Bir erkek takipçisi Şıkel'in fotoğrafına "Taş gibisin maşallah gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz nasıl oluyor bu bana söyleyin bende hanımıma söyleyeyim" yorumunu yaptı.

'AĞZINA SAĞLIK'

Gelen yoruma sinirlenen Şıkel, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" cevabını verdi. Güzel manken, verdiği cevapla takipçilerinden destek aldı.
Şıkel'in cevap verdiği kullanıcının yorumunun altına "Ne güzel demişsin ağzını sağlık" ve "Güzel ayar" gibi birçok yorum geldi.

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çağla şıkel instagram

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