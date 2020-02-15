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Çağla Şıkel'den öncesi sonrası paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 10:27 | Son Güncelleme

Modellik kariyerini bitirmesine rağmen özel işlerde podyuma çıkan ve son olarak Hakan Akkaya defilesi için Amerika'da boy gösteren Çağla Şıkel, formunu korumak için yoğun bir şekilde spor yapıyor.

Çağla Şıkel'den öncesi sonrası paylaşımı

Kısa bir süre önce New York Moda Haftası dolayısıyla Hakan Akkaya defilesinde podyuma çıkan Çağla Şıkel, her ne kadar modellik mesleğini bırakmış olsa da özel işler için sahneye çıkıyor. İki çocuk annesi Çağla Şıkel, yoğun temposunda fiziğini korumak adına spordan ödün vermiyor. Sosyal medya hesabı üzerinden çalışma yaptığı spor salonundan paylaşımlarda bulunan Şıkel, aynı zamanda esprili tavrıyla beğeni topluyor.

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Başarılı isim spor salonunda çalışma öncesi ve sonrası olarak iki selfie paylaştı. Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda Şıkel etkileyici fiziğiyle göz doldurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şikel, hakan akkaya,

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