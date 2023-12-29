MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti mi? İlk açıklama geldi!

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti mi? İlk açıklama geldi!

29.12.2023 17:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manken ve sunucu Çağla Şıkel uzun yıllar gözlerden uzak tuttuğu özel hayatıyla şu sıralar gündemde. Çağla Şıkel, 1 yıldır birlikte olduğu avukat Nail Gönenli ile ayrıldığı iddia edilmişti. Ünlü sunucudan konuyla ilgili açıklama geldi. Şıkel, ayrıldığını doğruladı.

Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'de bir mekanda kız arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şıkel, bir süredir beraber olduğu avukat Nail Gönenli ile yollarını ayırdığını belirtti.

Şıkel, ayrılık iddialarıyla ilgili "Evet arkadaşlar, haberler doğru. Ayrıldık. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti" dedi.

Ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle sarmaş dolaş eğlendiği iddialarına da yanıt veren Şıkel, "Evet, görüntüdeki benim. Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

 Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

 Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

 Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

 A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

 Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya, rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

 Soğuk havalarda ayaklarınız sıcacık kalsın! İşte Columbia ayakkabılar

Soğuk havalarda ayaklarınız sıcacık kalsın! İşte Columbia ayakkabılar

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hacı-Nazlı Sabancı çiftinden yılbaşı paylaşımı!Hacı-Nazlı Sabancı çiftinden yılbaşı paylaşımı!
2. Sayfa'da bomba ayrılık! Canlı yayında böyle vedalaştılar... 2. Sayfa'da bomba ayrılık! Canlı yayında böyle vedalaştılar...
Pedikür pozu olay olmuştu! "Ayağımı kaybetme riskim var" diyerek... Pedikür pozu olay olmuştu! "Ayağımı kaybetme riskim var" diyerek...
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Nail Gönenli Manken doğru
En Çok Okunan Haberler
Süper Kupa maçı oynanacak mı? Kritik toplantı başladı...

Süper Kupa maçı oynanacak mı? Kritik toplantı başladı...

Siyasiler tek ses! Süper Kupa finalindeki skandala tepki yağıyor

Siyasiler tek ses! Süper Kupa finalindeki skandala tepki yağıyor

Mehmet Büyükekşi'ye sosyal medyada tepkiler büyüyor

Mehmet Büyükekşi'ye sosyal medyada tepkiler büyüyor

Yapay zeka, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti!

Yapay zeka, Galatasaray Fenerbahçe maçını kimin kazanacağını tahmin etti!

Yıl biterken KKM kararı: Resmen sona eriyor!

Yıl biterken KKM kararı: Resmen sona eriyor!

Fatih Terim'den Galatasaray sorusuna beklenmedik cevap!

Fatih Terim'den Galatasaray sorusuna beklenmedik cevap!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.