Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı bitti mi? İlk açıklama geldi!

Çağla Şıkel, önceki gün Etiler'de bir mekanda kız arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şıkel, bir süredir beraber olduğu avukat Nail Gönenli ile yollarını ayırdığını belirtti.

Şıkel, ayrılık iddialarıyla ilgili "Evet arkadaşlar, haberler doğru. Ayrıldık. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti" dedi.

Ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle sarmaş dolaş eğlendiği iddialarına da yanıt veren Şıkel, "Evet, görüntüdeki benim. Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan" ifadelerini kullandı.