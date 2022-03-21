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Çağla Şıkel'in 'aşk' sessizliği!

21.03.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı işletmeci Deniz Şahin ile aşk dedikodularına karışan Çağla Şıkel, Bebek'te objektiflere yansıdı. Ünlü manken, Şahin ile alakalı sorulara, "Teşekkür ederim, iyi geceler" demekle yetindi.

Çağla Şıkel'in 'aşk' sessizliği!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Çağla Şıkel, önceki gün Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Restoranın önüne taksinin yanaşmasını isteyen Şıkel, ardından hızlıca otomobile yöneldi.

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"YANLIŞ İSTİHBARAT!"

Çağla Şıkel, adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Deniz Şahin'in de mekanda olduğunu söyleyen muhabirlere, "Yanlış istihbarat!" yanıtını verdi.

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"AŞK" SESSİZLİĞİ

Basın mensuplarının, "Yeni ilişkiniz de hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu da cevaplayan ünlü manken, "Teşekkür ederim, iyi geceler." demekle yetindi.

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Deniz Şahin, ayrıca geçtiğimiz yıl oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşamıştı.

GİZEMLİ ARKADAŞ

Öte yandan Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda gizemli bir erkekle objektiflere yansımıştı. Mekan içerisinde samimi oldukları görülen Şıkel'i yanındaki arkadaşı bir an olsun yalnız bırakmamıştı.
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ELİNDEN TUTTU

Üç saat süren eğlencede gizemli arkadaş, ünlü mankeni çıkış kapısına kadar yalnız bırakmamıştı. Gizemli kişi, Çağla Şıkel'in elinden tutarak, kapıya kadar getirmişti.

Basın mensupları tarafından görüntülendiğini fark eden Şıkel, bir anda hızlanıp, kız arkadaşlarıyla otomobiline yönelmişti. Mekan çıkışında kahkaha atan ünlü mankenin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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ÇAĞLA'YI SİNİRLENDİREN SORU

Şıkel, gazetecilerin, "Yeni bir ilişkiye mi başladınız?" sorusuna yanıt vermişti. Ünlü isim, "Hem haberi yapıp, hem de soruyor musunuz?" açıklamasını yapmıştı.

"BİRİYLE EL ELE ÇIKMAK İÇİN AŞK YAŞAMAM LAZIM"

Daha önce kalbinin boş olduğunu söyleyen Çağla Şıkel, "Yanınızda birini göremeyecek miyiz?" sorusuna, "Ben de isterim ama şu an tek başıma olmayı ben istedim. İleride yanımda birinin olmasını da ben isteyeceğim." yanıtını vermişti.

Ünlü isim, ayrıca, "Aşk tabii ki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam. Biriyle el ele çıkmak için çok büyük bir aşk yaşamam lazım." şeklinde konuşmuştu.


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Çağla Şıkel
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