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Çağla Şıkel'in bikinili paylaşımına Alişan'dan yorum

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 16.07.2019 14:34 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarıyla haber olan Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla yine çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Şıkel'e yakın arkadaşı Alişan da yorum yapmayı ihmal etmedi.

Çağla Şıkel'in bikinili paylaşımına Alişan'dan yorum

İki çocuk annesi Çağla Şıkel, her ne kadar podyumları bırakmış olsa da zaman zaman katıldığı özel defilelerde ne kadar fit bir fiziğe sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Bikinili fotoğraflarıyla göz dolduran ve büyük beğeni alan Şıkel, geride bıraktığımız günlerde "Asla vazgeçme, kalkıp da pencerenden bir bak, güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya…” notuyla paylaştığı bikinili karesine aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda isimden yorumlar aldı.

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Bu yorumları yanıtsız bırakmayan Şıkel yakın dostu Alişan’dan gelen “Nasıl zayıf aynı ben” yorumuna “Ha ha ha ivit” şeklinde bir yanıtla karşılık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
çağla şıkel Çağla Şıkel alişan

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