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  4. Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kasları dikkat çekti

Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kasları dikkat çekti

14.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Çağla Şıkel, çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı. Tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Şıkel, bikinili pozlarını Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.

Çağla Şıkel'in bikinili pozları Instagram'ı salladı! Karın kasları dikkat çekti

Ünlü sunucu Çağla Şıkel, tatil sezonunu açtı. Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı.

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42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, siyah bikinisi ile verdiği bu pozu, "Tatil başlamıştır" notuyla 3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

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Ardından yeşil ceketi ile kamera karşısına geçen ünlü sunucu, bu karesini de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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Çağla Şıkel Instagram
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