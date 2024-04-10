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  4. Çağla Şıkel'in göğüslerine laf etmişti! Arto şimdi de dudaklarına taktı

Çağla Şıkel'in göğüslerine laf etmişti! Arto şimdi de dudaklarına taktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.04.2024 12:55
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Çağla Şıkel'in dudaklarındaki eşitsizlik, elmacık kemiklerindeki dolgunluk ve ön dişleri dikkat çekmişti. Daha önce Şıkel'in davalık olduğu Arto da kendini tutamadı. Arto'nun paylaşımı olay oldu.

Çağla Şıkel'in göğüslerine laf etmişti! Arto şimdi de dudaklarına taktı

Çağla Şıkel son günlerde dudaklarıyla gündemde. Sosyal medyanın diline düşen model ve sunucunun son görüntüsüne dair Arto da sessiz kalmadı.

Daha önce "Sen Türk kadınına oturup kalkmayı öğretiyorsun, haddine değil de... E sen 80 milyona göğüslerin açıldı, kaza da olabilir olmaya da bilir. Sen profesyonel mankensin dans ederken onun düşeceğini bilir misin bilmez misin? Göğüslerim açılıp diye düşünürsün, çocuklarını çok düşünüyor ya..." sözleri yüzünden dava kaybeden Arto'nun hedefinde yine Çağla Şıkel vardı.

Arto'ya kendisine dava yüzünden haciz gönderen Şıkel'i ti'ye aldı.

arto

Arto Çağla Şıkel'in dudaklarını paylaşan Arto "Ben de o doktora gitmek isterim bir de elinde de serum mu var kesin o serumunu da kullanmak isterim" dedi.

Vitrin


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