Çağla Şıkel'in göğüslerine laf etmişti! Arto şimdi de dudaklarına taktı

Çağla Şıkel son günlerde dudaklarıyla gündemde. Sosyal medyanın diline düşen model ve sunucunun son görüntüsüne dair Arto da sessiz kalmadı.

Daha önce "Sen Türk kadınına oturup kalkmayı öğretiyorsun, haddine değil de... E sen 80 milyona göğüslerin açıldı, kaza da olabilir olmaya da bilir. Sen profesyonel mankensin dans ederken onun düşeceğini bilir misin bilmez misin? Göğüslerim açılıp diye düşünürsün, çocuklarını çok düşünüyor ya..." sözleri yüzünden dava kaybeden Arto'nun hedefinde yine Çağla Şıkel vardı.

Arto'ya kendisine dava yüzünden haciz gönderen Şıkel'i ti'ye aldı.

Arto Çağla Şıkel'in dudaklarını paylaşan Arto "Ben de o doktora gitmek isterim bir de elinde de serum mu var kesin o serumunu da kullanmak isterim" dedi.





