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  4. Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aile pozunda! Beğeni yağdı

Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aile pozunda! Beğeni yağdı

07.11.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Manken Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’dan boşandıktan sekiz yıl sonra Avukat Nail Gönenli ile mutluluğu yakalamıştı. İlişkisini gözlerden uzak yaşamaya çalışan Şıkel sevgilisini annesinin doğum gününe getirdi. Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aile pozuna girdi.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocukları olan çift, 2015'te ayrılık kararı almıştı. Ünlü manken, yıllar sonra aşk orucunu bozmuş, Avukat Nail Gönenli ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

"Hayatımda aşk için bir boşluk bırakmamıştım ama o, bu boşluğu bulup içeri girdi. Olağanüstü bir sevgi ve saygıyla beni seviyor. Bu durumda karşılıklı olarak çok şanslıyız" diyen Çağla Şıkel sevgilisini aileye de soktu.

Ekran Alıntısı

Çağla Şıkel çocuklarıyla birlikte kutladığı annesinin doğum gününe sevgilisini de getirdi. Şıkel aile pozunda sevgilisini de görünce fotoğrafa beğeni ve kalp emojileri yağdı.

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EMRE ALTUĞ O SORULARA YANIT VERMİŞTİ

Eski eşinin ilişkisine karşı çıktığı iddia edilen Emre Altuğ bu konuda "Çağla'nın hayatına müdahale edecek hadsizliği yapmam. Artık ciddi anlamda yaşını almış, son derece kişilikleri oturmuş iki insanız. Hayatımız hakkında kendi kararlarımızı kendimiz vereceğiz tabii ki. Ben böyle bir hadsizlik yapmam." demişti.


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