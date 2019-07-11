Çağla Şıkel kendisini erkeksi bulan takipçine yanıt verdi

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel de sosyal medyayı aktif kullanıyor. Çocuklarıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Şıkel, pozlarıyla beğeni topluyor.

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından, bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü mankenin paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken bir takipçisi Şıkel'e "Erkeksi bir fiziğiniz var. Sanki hormonlarınız bir tık fazla olsa erkek olacakmışsınız gibi geliyor. Yüz hatlarınız da iri ve kemikli" yorumunu yaptı.

"RABBİM BENİ BÖYLE YARATMIŞ"

Şıkel, takipçisinin eleştirisine, "Rabbim böyle yaratmış, şükürler olsun" yanıtını verdi. Ünlü mankene takipçilerinden destek geldi.



