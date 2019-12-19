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Çağla Şıkel: Kırbaç sizin fanteziniz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 10:22 | Son Güncelleme

Podyumların vazgeçilmez isimlerinden olan Çağla Şıkel bir takipçisinin "kırbaç fanteziniz mi var" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Çağla Şıkel: Kırbaç sizin fanteziniz!

Model ve sunucu Çağla Şıkel kendisine gelen bir yoruma yanıt vermeden duramadı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim podyumların vazgeçilmez isimlerinden de biri...

Kısa süre önce sağlık sorunları yaşayan ve bir süre hastanede bir süre tedavi gören Çağla Şıkel işinin başına döndü. Podyuma kırbaçıyla çıkan Şıkel'e bir takipçisi "Bazı fantaziler mi yapıyordunuz" diye sordu.

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Çağla Şıkel bu takipçisine yanıt vererek sosyal medyada dikkat çekti. Şıkel kendisine yöneltilen bu soruya "Hayır tam olarak o sizin fanteziniz" yanıtını verdi. Şıkel'in bu yanıtına hayranları yorum ve beğeni yağdırdı.

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Çağla Şikel Çağla Şıkel podyum

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
deh dıgıdık dıgıdık dıgıdık...
abi şu kadının neyinden hoşlanıyorlar anlamıyorum . antalya çingenesi gibi
Ne sallamış ama sosyal medyayı. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmez bu cevap.
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