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  4. Çağla Şıkel ve Emre Altuğ boşanırken tüm mal varlığını bölüşmüş! Nafaka itirafı şaşırttı! 'Döviz kuruna bağlı...'

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ boşanırken tüm mal varlığını bölüşmüş! Nafaka itirafı şaşırttı! 'Döviz kuruna bağlı...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.11.2024 10:54
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Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Orhan Korhan' karakteri ile adından söz ettiren Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile 2015 yılında biten evliliğine dair açıklamalarda bulundu. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Altuğ nafaka açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ boşanırken tüm mal varlığını bölüşmüş! Nafaka itirafı şaşırttı! 'Döviz kuruna bağlı...'

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra şimdilerde oyunculuk kariyeriyle de dikkat çeken Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile 2015 yılında biten evliliğine dair şaşırtan itiraflarda bulundu.

7 yıllık evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan ünlü çift sık sık bir araya geliyor. Birbirlerinin özel hayatına asla müdahale etmeyen çift bu halleriyle büyük takdir topluyor.

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'TÜM MAL VARLIĞIMIZI BÖLÜŞTÜK'

Emre Altuğ, Türkiye’deki nafaka ve döviz kuruna bağlı anlaşmalarla ilgili açıklamalar yaptı. Altuğ; "Türkiye'de ömür boyu nafaka ödemeye mahkum olan erkekler mağdur olmuyordur da. Türkiye'nin şartları doları anında başka boyutlara taşıdığı için eğer dolar bakımından bu anlaşmayı yaptıysan o zaman sıkıntı oluyor. Ama dolar aldı başını gittiyse de bunu oturup bir düşünmek lazım. Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz" dedi.

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Emre Altuğ, ayrıca "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz" diyerek Şıkel ile uyum içinde olduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Emre Altuğ
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