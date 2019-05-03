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Engelli öğrencisiyle dans eden Çağlar öğretmen gönülleri fethetti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2019 20:12 | Son Güncelleme

Samsun'da yaşayan öğretmen Çağlar Özdemir, 10 yaşında doğuştan engelli Zeynep Uysal ile 23 Nisan'da dans etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Samsun İlkadım 75. Ortaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle okul bahçesinde gösteri düzenlendi. Gösteride öğretmen Çağlar Özdemir, engelli öğrencisiyle dans etti.

Çağlar ve öğrencisi Zeynep Uysal, geçtiğimiz yıllarda da aynı şekilde performans sergilemişti.

Özdemir'ın öğrencisiyle dans ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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