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Çağrı Atakan Eda Taşpınar'a laf atanları dövdü mü?

11.10.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Çağrı Atakan Eda Taşpınar'a laf atanları dövdü mü?

Eda Taşpınar’ın oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan sevgilisine laf atan kişileri dövdü mü? Atakan çıkan iddialarla ilgili açıklama yapıp yaşananları anlattı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan, Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken UçanKuş'un objektiflerine takıldı. Geçtiğimiz günlerde Çağrı Atakan’ın sevgilisi Eda Taşpınar’ı kıskandığı için bir mekanda kavga ettiğine dair haberler çıkmıştı.

Çağrı Atakan, o iddialar sonrası ilk kez konuştu. Geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübüne giden çift, gittikleri mekanda laf atan hayranlarını dövdüğü iddia edilmişti.

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EDA TAŞPINAR’IN SEVGİLİSİ ÇAĞRI ATAKAN’IN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR MEKANDA KAVGA ÇIKARDIĞI İDDİALARINI İLK KEZ YANITLADI! Sosyetik güzel Eda Taşpınar’ın oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan, Nişantaşı’nda bir mekandan çıkarken UçanKuş TV kameramanı Mustafa Demirtaş’ın objektiflerine takıldı. Geçtiğimiz günlerde Çağrı Atakan’ın sevgilisi Eda Taşpınar’ı kıskandığı için bir mekanda kavga ettiğine dair haberler çıkmıştı. Çağrı Atakan, o iddialar sonrası ilk kez UçanKuş TV muhabiri Onur Üçkarışoğlu’na konuştu. Geçtiğimiz günlerde Ortaköy’de bir gece kulübüne giden çift, gittikleri mekanda laf atan hayranlarını dövdüğü iddia edilmişti, Atakan o gün ile ilgili “Mekanda ufak bir tartışma yaşandı fakat herhangi bir darp olmadı. Biz Anadolu insanıyız, biz de örf adet biraz daha farklı… Zaten o şahıslarla da oturup konuştuk, kimseyle bir problem yok’’ ifadelerini kullandı. #edataspinar #cagriatakan #kavga #magazin

UçanKuş TV (@ucankustv)'in paylaştığı bir gönderi ()

Atakan o gün ile ilgili “Mekanda ufak bir tartışma yaşandı fakat herhangi bir darp olmadı. Biz Anadolu insanıyız, biz de örf adet biraz daha farklı… Zaten o şahıslarla da oturup konuştuk, kimseyle bir problem yok’’ ifadelerini kullandı.

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