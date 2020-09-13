Çağrı Atakan Eda Taşpınar'ı darp etti mi? Fotoğraflı yanıt

Yaptığı bikinili paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eda Taşpınar bir süredir Çukur'un oyuncusu Çağrı Atakan ile birlikte. Atakan'ın Taşpınar ile aşk yaşadığı ortaya çıkınca geçmişine dair bazı bilgiler de gündeme gelmişti. İddialara göre Atakan eski kız arkadaşını daha önce darp ederek mahkemelik olmuştu.

Eda Taşpınar’ın, basına da yansıyan haberler sonrası Çağrı Atakan’dan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Eda Taşpınar’ın ayrıca Çağrı Atakan tarafından darp edildiği de sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

İddialar hakkında konuşmamayı tercih eden Eda Taşpınar bu iddialara kendince yanıt vermeyi ihmal etmedi. Taşpınar sevgilisi ve arkadaşlarıyla geçirdiği güzel bir akşamın fotoğrafını paylaşarak iddialara bir yanıt verdi.



