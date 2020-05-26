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Çakallarla Dans 2 Hastayız Dede ne zaman çekildi? İşte Çakallarla Dans 2 konusu ve oyuncu kadrosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 20:17 | Son Güncelleme

Çakallarla Dans serisinin 2. filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Ünlü yönetmen Murat Şeker imzası taşıyan Çakallarla Dans 2: Hastayız Dede filminde cezaevinden çıkan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet, para kazanabilmek için farklı işlere giriyor ancak başları beladan bir türlü kurtulamıyor. İşte Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filminin oyuncuları ve konusu…

Çakallarla Dans 2 Hastayız Dede ne zaman çekildi? İşte Çakallarla Dans 2 konusu ve oyuncu kadrosu

Komedi türünde çekilen Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede filmi vizyona girdiği tarihten itibaren 14 hafta boyunca vizyonda kaldı ve 929.739 seyirci tarafından izlendi.

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE FİLMİ OYUNCULARI

Murat Şeker’in kendi yazıp yönettiği Çakallarla Dans’ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu bulunuyor. Filmin yapımcılığı ise yine Sugarworks üstlenirken, kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz da yer alıyor.

ÇAKALLARLA DANS 2: HASTASIYIZ DEDE FİLMİNİN KONUSU

İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.

Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!

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