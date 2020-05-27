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Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı nerede ve ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 19:44 | Son Güncelleme

Ünlü yönetmen Murat Şeker'in Çakallarla Dans serisinin 3. filmi Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. 2014 yılında vizyona giren Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı'da denetimli serbestlikle dışarı çıkan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet'in başları bu defa Del Piero Hikmet'in aşkı nedeniyle belaya giriyor. Peki Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı nerede çekildi? İşte Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı konusu ve oyuncuları.

Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı nerede ve ne zaman çekildi? Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı konusu nedir?

Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı, komedi polisiye türündeki Türk filminin senaryosu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi tarafından yazıldı. Murat Şeker'in aynı zamanda yönetmenliğini de yaptığı film vizyona girdiği 2014 yılında büyük ilgi görmüştü.

ÇAKALLARLA DANS 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 3 Sıfır Sıkıntı'nın çekimleri İstanbul Kadıköy ve Moda'da gerçekleştirildi.

ÇAKALLARLA DANS 3 SIFIR SIKINTI KONUSU

Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet ikinci filmde yaşadıkları deney kobaylığı tecrübesinden sonra hayatlarına “denetimli serbestlik” koşulu ile devam etmektedirler. Bu arada içinde yaşadıkları topluma ayak uydurmak için ‘grup terapisine' giderler. Del Piero Hikmet, bir gün vapura bindiğinde hayatında belki de gördüğü en güzel kadın olan Mihriban ile karşılaşır. Hikmet hayatının kırılma anı olduğundan habersiz Mihriban'dan çok etkilenir. Üstelik Mihriban dilsizdir! “Yani kızın ağzı var, dili yoktur”. İki aşık her geçen gün kalp gözü ile anlaşır ve birbirlerine kayıtsızca aşık olur. Ömründe ilk kez bir kadının elini tuttuktan sonra Hikmet Mihriban ile evlenmeye kararlıdır. Fakat kızın annesi Cemile'nin, Hikmet'ten tek bir ricası olur: Kızının yeniden “Anne!” dediğini duymak Cemile'nin ölmeden önceki tek isteğidir. Öte yandan ameliyat için gereken para oldukça yüklü bir meblağdır ve ‘çakallıktan' uzak durarak elde edilmesi çok da kolay değildir. Fakat bu kadar büyük bir iyilik için yapılacak çakallık, gerçekten ‘çakallıktan' sayılır mı?

ÇAKALLARLA DANS SIFIR SIKINTI OYUNCULARI

Filminin başrolleri ise ilk iki filmde olduğu gibi Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor.

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