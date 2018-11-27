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'Çakıl' kan aldırırken ki tavırlarıyla fenomen oldu

kadir.gunduz kadir.gunduz
İLGİNÇ HABERLER  | 27.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

Çakıl'ın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü.

İğneden hiç korkmayan Çakıl, asil ve karizmatik tavrıyla adından söz ettirmeyi başardı. Çakıl'ın görüntüleri sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
çakıl iğne

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