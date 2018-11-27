'Çakıl' kan aldırırken ki tavırlarıyla fenomen oldu

\u0130\u011fneden hi\u00e7 korkmayan \u00c7ak\u0131l, asil ve karizmatik tavr\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettirmeyi ba\u015fard\u0131. \u00c7ak\u0131l'\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada g\u00fcn\u00fcn en \u00e7ok payla\u015f\u0131lanlar\u0131 aras\u0131na girdi.PARTNERYata\u011fa ba\u011flad\u0131klar\u0131 orangutan\u0131 seks k\u00f6lesi yapt\u0131larBoks makinesiyle kendinden ge\u00e7tiYa\u015fl\u0131 kad\u0131n \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131kla izledi
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