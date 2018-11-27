'Çakıl' kan aldırırken ki tavırlarıyla fenomen oldu

İğneden hiç korkmayan Çakıl, asil ve karizmatik tavrıyla adından söz ettirmeyi başardı. Çakıl'ın görüntüleri sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.



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