Çakmakla varillerle oynadılar, ikisi de havaya uçtu! O anlar kamerada

Brezilya'da iki arkadaş varillerle oynarken büyük bir patlama meydana geldi. Varillerin içinde hangi maddenin olduğu bilinmezken, iki adam yara almadan kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Petrol varilleriyle oynayan iki adam ortalığı savaş alanına çevirdi. Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Recife şehrinde bir adamın kapalı bir varilin üzerindeki deliğin üzerinde çakmağını ateşlemesi sonucu dev patlama meydana geldi.

İKİSİ DE HAVAYA FIRLADI

Metal varil alevler içinde patlayarak iki genci de havaya fırlattı.Varildeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve patlamaya neden olan maddenin ne olduğu bilinmiyor. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir adamın metal bir varilin önünde durduğu, diğerinin ise yakındaki başka bir petrol varilinin üzerinde oturduğu görülüyor.

Adamlardan biri açık bir varilin içindeki kalıntıları çakmakla tutuşturuyor. Ardından adamın arkadaşı kapalı bir varile çekiçle vurarak üst kısmında küçük bir delik açıyor. Patlama sonucunda her iki adam da olay yerinden yara almadan uzaklaşıyor.

