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Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

10.03.2023 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mühendislik bölümleri üniversite tercihi yapmak isteyenlerin en sık araştırdığı bölümler arasında yer alır. Farklı dallarda ve uzmanlık alanlarında mühendislik bölümleri tercih süreçlerinde araştırılır ve üniversite seçimi yapılır. Son dönemlerde oldukça yaygın olarak duyulan Kimya ve Süreç Mühendisliği de bu bölümler arasında yer alır. Peki, Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kimya ve Süreç Mühendisliği son dönemlerde adını duyulan ve giderek yaygınlaşmaya başlayan bölümler arasında yer alıyor. Oldukça geniş bir iş alanı olan bu bölümün ana dalı ise temel bilimlerdir. Kimyasal üretimde faaliyet veren sanayi alanlarındaki kurum ve kuruluşlara yönelik donanımlı mezunlar yetiştirilen bölümde teorik ve pratik pek çok ders verilir. Üniversite sınavından alınan sayısal duan türü ile yerleştirme yapılır. Özel sektör ve kamu da dahil olmak üzere pek çok alanda iş imkânı bulunması ile son dönemlerde geleceğin meslekleri arasında yer alan kimya ve süreç mühendisliğine ilgi artıyor.

Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü nedir?

Kimya ve Süreç Mühendisliğini anlamak için ilk olarak süreç kavramının üzerinde durulması gerekiyor. Terim olarak kullanılan süreç sözcüğü birbirleri ile ilgili olayların belirli bir düzen halinde baştan sona kadar sıralanması olarak özetlenebilir. Kimya ve Süreç Mühendisliğinde ise kimya ve diğer temel dalların ortak süreçlerinin eğitimleri verilir. Bu bölümde diğer mühendislik dallarının yanı sıra fen bilimlerinden de yararlanılır. Teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesi ile sanayi sektöründe yeni iş dallarına gereksinimler oldu. Açılan yeni iş dallarında alanında uzman ve donanımlı bireylere ihtiyaç duyuluyor. Aynı zamanda yeni sektöre giriş yapan bu bölümler sadece yurt içinde değil yurt dışında da yüksek potansiyele sahiptir.

Bölüm Kimya Mühendisliği ile karıştırılsa da çalışma alanlar, verilen eğitimler, uzmanlık alanları ve yapılan işler kimya mühendisliği bölümünden oldukça farklıdır. Çalışma alanları genellikle laboratuvarlar olan Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliğinden ayrı bir meslek dalıdır. Devlet ve özel üniversitelerde bulunan bölümde dersler Türkçe olarak verilir. Aynı zamanda bölümün İngilizce eğitim veren üniversiteleri de vardır. Kişiler dil seviyelerine göre bölümü Türkçe ya da İngilizce olarak okuyabilirler.

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Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Kimya alanında teorik ve pratik uygulamalı eğitim vermekte olan bölüm, lisans seviyesindedir. Üniversitelerin mühendislik fakültesinde yer alan bir bölümdür. Üniversite sınavlarında sayısal puan türüyle tercih yapılabilir. Bu bölümü tercih etmek isteyen kişiler temel matematik, sayısal düşünme ve bilime meraklı olması eğitim ve öğretim sürecinin daha kolay ve verimli geçmesini sağlayacaktır. Lisans seviyesinde eğitim veren bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler 8 dönem eğitim görür.

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Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü dersleri nedir?

Alanında uzman ve donanımlı bireyler gerekli temel eğitimleri alarak iş hayatına hazırlanır. Bölümden mezun olan bireyler Kimya ve Süreç Mühendisi diploması alır ve Kimya ve Süreç Mühendisi olarak iş hayatına giriş yapabilir. Bölüm amacı kimyasal üretim dalında faaliyet gösteren sanayi dalındaki kurumlara donanımlı uzmanlar yetiştirmek olarak açıklanabilir. Mezun bireyler Ar-Ge birimlerinde görev alabilir. Derslerde teorik ve temel derslerin yanı sıra uygulamalı çalışmalar da yer alır. Derslerin dışında staj, laboratuvar uygulamaları ve bitirme tezi de mezuniyet için gerekli şartlar ve eğitimler arasında yer alır. Laboratuvar ortamında işlenen dersler ile öğrenciler iş hayatına tam olarak hazırlanır. Kimya ve Süreç Mühendisliği Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Bilgisayar kullanımına giriş
  • Fizik
  • Genel kimya
  • Fizik laboratuvarı
  • Genel Kimya laboratuvarı
  • Matematik
  • Analitik kimya
  • Proses mühendisliğe giriş
  • Proses dizaynı
  • Proses kontrol
  • Proses termodinamiği
  • Kimya mühendisliği
  • Organik kimya
  • Kimyasal teknolojiler
  • Ölçme tekniği
  • Kalite yönetim sistemleri
  • Girişimcilik
  • Makine bilgisi
  • Malzeme bilimi
  • Kimyasal reaksiyon mühendisliği
  • Kütle ve enerji denklikleri
  • Akışkanlar mekaniği
  • Diferansiyel denklemler
  • Mühendislik termodinamiği
  • Termodinamik
  • Proses mühendisleri için fizikokimya
  • Proses mühendisleri için fizikokimya laboratuvarı
  • Teknik resim ve bilgisayar uygulamaları

Bu zorunlu dersler 8 eğitim ve öğrenim dönemi boyunca verilir. Bu dersler dışında seçmeli dersler de yer alır. Dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler staj ve tez gibi mezuniyet gereksinimlerini tamamlamasının ardından mezun olur.

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Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Üniversitelerde bölüm seçimi yapılırken bölümün amacı ve ne olduğunun yanı sıra iş imkanları araştırılır. Kişiler mezuniyetten sonra hangi alanlarda iş yapabileceklerini bilmek ister. Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunları iş imkânları oldukça fazladır. Bölümden mezun olan kişiler ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan araştırma laboratuvarlarında görev alabilir. Aynı zamanda fabrikaların süreç aşamasında çalışabilir ya da kimyasal analiz laboratuvarlarında iş imkânı bulabilirler. Genellikle çalışma alanları laboratuvarlar ve araştırma geliştirme departmanlarıdır. Başlıca Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları şu şekilde sıralanabilir:

  • Polimer üretiminde tahsis organizasyonu
  • Lastik üretiminde tahsis organizasyonu
  • Sağlık ürünleri üretimi
  • Savunma sanayi
  • Çimento sektörü
  • İlaç sektörü
  • Enerji sektörü
  • Biyoteknoloji alanı
  • Nanoteknoloji alanı
  • Yakıt pili gibi teknolojik çalışma yapılan alanlar
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Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Çalışma alanı her geçen gün artan kimya ve süreç mühendisliği bölümü yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş çalışma imkanı bulunan bir bölümdür. "Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?" sorusuna verilecek cevap gitgide genişlerken mezun kişiler akademik olarak ilerlemeyi de tercih edebilir. Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak da görev alınabilir. Yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü eğitimler ile akademik kariyer üzerine ilerlenebilir.

Kimya ve Süreç Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili alanlarda işe girebilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına girilmelidir. Sınavda yeterli puan alan mezun bireyler tercih yaparak kamusal alanlarda görev yapabilir. Genellikle kimya, boya, ilaç ve kozmetik alanlarında kimya ve süreç mühendislerine ihtiyaç duyulur. Alanında uzman donanımlı bireyler bu sektörlerdeki firmaların Ar-Ge, pazarlama, üretim ve kalite kontrol departmanlarında mühendis olarak görev alabilir. Aynı zamanda ürün geliştirme ve analiz gibi işlemler için de bu kişilere ihtiyaç duyulur. İş imkânları ve departmanlar kişinin kendini geliştirmesine, yetkinliklerine ve deneyimlerine göre de değişiklik gösterecektir.

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Kimya Ve Süreç Mühendisliği

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