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İşletme Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İşletme Yönetimi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

10.03.2023 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşletme bölümleri üniversitelerde en çok tercih edilen bölümler arasında yer alır. Çalışma alanının fazlalığı ve iş imkânları gibi pek çok etken tercih dönemi öğrencilerin işletme ve işletme ile ilgili alanlar hakkında araştırma yapmasına neden olur. İşletme yönetimi de bu bölümler arasında yer alır. Kamu ve özel sektörde iş imkânları bulunan İşletme Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

İşletme Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İşletme Yönetimi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversitelerde 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık pek çok lisans bölümü vardır. İşletme Yönetimi bir önlisans programı olup 2 yıllık bir eğitim süreci bulunur. Kamu ve özel kuruluşların verimli bir şekilde yönetilmesini ve işlerin yürütülmesini sağlayan elemanlar bu bölüm ile yetiştirilir. Pek çok kişi tarafından araştırılan ve tercih edilen bu bölümün iş olanakları da oldukça fazladır. İşletmelerde süreç yönetiminde aktif rol alacak bireyler yetiştiren bölümde teorik ve pratik pek çok ders verilir. Bölümden mezun olan kişiler lisans öğrenimini tamamlamak için dikey geçiş sınavına girebilir, doğrudan iş hayatına başlayabilir. Hemen her iş alanında bu bölümden mezun kişilere ihtiyaç duyulduğundan iş ağı oldukça geniştir.

İşletme Yönetimi Bölümü nedir?

İşletme sektörü her geçen gün gelişen ve yenilenen dünyanın temel yapı taşları arasındadır. İşletme Yönetimi Bölümü iş operasyonlarının kontrolünü sağlamaya ve denetimini yöneten organizasyon faaliyetlerini yürütmeye yardımcı kişiler yetiştirir. Finans, proje, insan kaynakları, üretim ve pazarlama alanlarında iş imkânı bulunan bu bölüm küçük büyük tüm işletmelerin yönetimi açısından donanımlı mezunlar yetiştirir ve sektöre yeni girişimciler kazandırmayı hedefler.

İşletme Yönetiminin amacı bir şirketi ve işletmeyi yönetim açısından daha güçlü bir hâle getirmeyi sağlamaktır. Bölümde verilen teorik ve pratik dersler ışığında öğrenciler yönetim becerisi kazanır, işletmelerin yönetiminin gelişmesinde katkıda bulunmayı öğrenilir. İşletme yönetimine doğrudan bağlantılı kurum ve kuruluşların yönetim süreçlerini öğrenerek süreç yönetimi hakkında bilgi sahibi olur. Firmaların üretim projeleri ve idari süreçlerinde çalışmaya olanak sağlayacak idari, hukuki ve mali konuları içeren ders programı ile donanımlı bireyler iş hayatına hazırlanır. İşletme Yönetimi Bölümünden mezun olan bireyler liderlik yeteneğine sahip, etkili iletişim kurabilen, ekonomi alanına ilgili ve sorumlu bireyler olarak iş hayatına atılabilir.

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İşletme yönetimi bölümünden mezun olan kişiler özel sektör ve kamu alanlarında iş imkânına sahiptir. Bütün kurumlarda çeşitli rollerde çalışabilen mezun bireyler işletmeye katkı sağlayacak görevler alır. Endüstri sektöründe, denetim şirketlerinde, banka, finans ve yatırım kurumlarında, sigorta şirketlerinde görev alabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirilir. Endüstri sektöründe insan kaynakları, muhasebe, satış ve pazarlama gibi pek çok departmanda çalışarak deneyim kazanabilir. Bu alanlarda yönetici pozisyonuna kadar yükselebilir. Aynı zamanda bölüm mezunları kendi işletmelerini açarak yeni istihdam sağlayabilir. Ön lisans bölümü olan işletme yönetiminin eğitim sürecinin ardından lisans, yüksek lisans ve doktora yapılarak akademik bir kariyer yapılabilir. İş olanağı ve çalışma ortamı oldukça fazla olan bu bölümde verilen dersler bireylere temel bilgileri sağlar.

İşletme Yönetimi Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bölüm öğrencileri bölüm dersleri ve çeşitli seçmeli derslerden sorumludur. Bu derslerin tamamı başarılı bir şekilde verilmesi durumunda işletme yönetimi bölümünden mezun olmaya hak kazanılır. Temel yeterlilik sınavı ile tercih yapılabilen bölüm 2 yıllıktır. Eşit ağırlık puan türü ile yerleştirme yapılır. Bölümü tercih edebilmek için matematik ve Türkçe sorularını cevaplayarak yeterli puanı almak gerekir. İşletme Yönetimi Bölümü dersleri şu şekildedir:

  • İşletme fonksiyonları
  • Hukukun temel kavramlar,
  • Borçlar hukuku
  • Ticaret hukuku
  • İşletme ilkeleri
  • Genel muhasebe
  • Pazarlama ilkeleri
  • Sigortacılık ve sosyal güvenlik
  • Uluslararası ticaret
  • Muhasebe ve denetim
  • Yönetim bilişim sistemleri
  • İşletme enformatiği
  • Bankacılık ve finans
  • Ekonomi ve finans
  • Uluslararası işletmecilik ve ticaret
  • Girişim finansmanı
  • Örgütsel davranış
  • Sigortacılık ve risk yönetimi
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İşletme Yönetimi mezunları ne iş yapar?

Üniversite bölümü seçilirken en çok dikkat edilen noktalardan biri de bölümün iş imkânlarıdır. İşletme Bölümü hemen her sektörde bulunan ve oldukça geniş iş alanı olan bir bölümdür. İşletme Yönetimi mezunları iş imkânları da bu bağlamda oldukça yüksektir. Bölümden mezun olan kişiler kamu ve özel kurumlarda iş imkânları bulabilirler. Tüm kurumlarda pazarlamadan üretime, insan kaynaklarından mali işlere, üst düzey yöneticiliğe kadar pek çok alanda çalışabilir. Bölüm mezunları dikey geçiş sınavı ile lisans bölümlerine geçiş sağlayabilir.

Finans ve ekonomi ile alakalı kurumlarda iş imkanı yüksek olan bölüm pek çok alana ve farklı birçok pozisyona uygun donanımda istihdam yetiştirir. Bölümden mezun olan kişiler isteklerine göre kendi işletmelerini açabilir. İş imkanı bireyin donanımı, deneyimi, yeterliliği ve dil bilgisine göre değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda çalışmak istenilen sektörler ve pozisyonlar arasında da görev tanımı ve mezuniyet dışında gereken yetkinlikler farklılıklar gösterebilir.

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İşletme yönetimi mezunları nerelerde çalışır?

Pek çok devlet üniversitesinde ve özel üniversitede İşletme Yönetimi Bölümünü bulmak mümkündür. Örgün öğrenimin dışında uzaktan eğitim ve Açık Öğretimden de bölüm okunabilir. Ön lisans bölümleri arasında yer alan işletme yönetimi bölümü mezunları dikey geçiş sınavı ile lisans bölümlerine geçiş yapabilir. Sınavı başarı ile tamamlayan kişiler 5. yarıyıl derslerinden lisans derecesi eğitimine devam etmeye hak kazanır.

Bu bölüm hakkında araştırma yapan pek çok kişi tarafından mezunların nerede çalıştığı araştırılır. İş imkânı oldukça fazla olan bölümün mezunları farklı departmanlarda görev alabilir. İktisat, ekonomi, finans ve muhasebe ile bağlantılı kurumlarda iş olanağı oldukça yüksektir. İşletme Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları vardır. Mezun bireyler özel sektörde çeşitli departmanlarda görev alabilecek kapasite ve donanıma sahiptir. Farklı iş kollarında farklı unvanlarda işletme yönetimi bölümü mezunları görev alabilir. İş deneyimi arttıkça yönetici ve üst düzey yönetici gibi pozisyonlarda da görev alınabilir. Aynı zamanda İşletme Yönetimi mezunlarının kamuda iş olanakları da bulunur. Mezun kişiler Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek yeterli puanı alması durumunda kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilir.

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İşletme Yönetimi

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