İşletme Bilgi Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

İşletme Bölümü geçmişten günümüze popülerliğini ve meslek alanını kaybetmeden gelen alanlardan biridir. İşletme Bilgi Yönetimi de işletme ile bağlantılı bir bölümdür. Farklı departmanlarda alan ile ilgili nitelikli bireyleri iş hayatına hazırlayan bir bölümdür. İşletme Bilgi Yönetimi Bölümünde firma ve şirketlere hızlı ve doğru bilgi aktarımı yapacak personeller yetiştirilir. İş alanı oldukça geniş olan bölüm lisans bölümü olup eğitim süresi 4 yıldır. Mezun bireyler lisans diploması alarak işletme bilgi yönettim uzmanı unvanı kazanır. Pek çok kişi tarafından araştırılan ve tercih edilen bölüm hakkında detaylı bilgiler edinerek tercih süresinde değerlendirmeler yapılabilir. Devlet ve özel üniversitelerde işletme bilgi yönetimi bölümünü bulmak mümkündür.

İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü nedir?

Büyük küçük tüm işletme ve şirketlerin pek çok departmanı bulunur. Bu departmanlarda şirketin çeşitli alanlarında çalışmalar yürütülür ve her alan için nitelikli personellere ihtiyaç duyulur. İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü şirket ve firmalarda bilgi akışını takip ederek doğru ve hızlı bir şekilde aktaracak nitelikli bireyler yetiştirir. Şirket ve işletmelerde sürecin aksamaması, en verimli şekilde ilerlemesi ve var olan bilgilerin akıcı bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı doğru bilgi akışı sağlayacak kişilere ihtiyaç vardır. İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü bu alanda nitelikli mezunları iş hayatına hazırlar.

İşletme Yönetimi Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bölüm 4 yıllıktır ve lisans derecesindedir. 4 yıllık eğitimi başarı ile tamamlayan kişiler bölümden mezun olmaya hak kazanır. Mezun bireyler işletme Bilgi Yönetimi Uzmanı unvanı ile iş hayatına başlayabilir. Eşit ağırlık puan türü ile yerleşilen bölüm için Temel Yeterlilik Sınavında ve Alan Yeterlilik sınavında matematik ve Türkçe derslerinde yeterli puan alınması gerekir. Özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde bu bölümü bulmak mümkündür. Öğrenim dili Türkçe olan bölümde temel İngilizce eğitimi de verilir.

İşletme Yönetimi Bölümü dersleri nedir?

Her geçen gün hızla gelişen teknolojiden destek alarak şirketlerin başarılı bir şekilde gelişmesinin sağlanması için online bilgiler ve kişiler arasındaki aktarım doğru ve akıcı olmalıdır. Üniversitedeki İşletme Bilgi Yönetimi Bölümünün amacı da sektöre bu alanlarda bilgiye ve donanıma sahip kişiler yetiştirmektir. Süreçlerin uzman ve donanımlı kişiler tarafından yönetilmesi ve ilerletilmesi şirketin gelişmesine ve ilerlemesine doğrudan etki eder. Bölümde verilen teorik ve pratik eğitimlerle bilişimden anlayan, doğu ve hızlı bilgi aktaran sistemler oluşturan kişiler yetiştirilir. 4 yıllık öğrenim süresi boyunca öğrenciler çeşitli alanlarda dersler alarak gerekli donanıma erişir. İşletme Yönetimi Bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir:

Genel muhasebe

Davranış bilimlerine giriş

Mikro ekonomi

Bilgisayar beceri ve uygulamaları

Ticaret hukuku

Örgütsel davranış

Yönetim ve organizasyon

Finansal yönetim

Başta olmak üzere alan ile alakalı dersler ve çeşitli seçmeli dersler bulunur. 8 dönem boyunca alınan derslerin başarı ile tamamlanması sonucu kişiler lisans diploması almaya hak kazanır. Bölüm mezunları yüksek lisans ve doktora yaparak akademik alanlarda ilerleme gösterebilir. Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek devlet kurumlarında görev alabilir ve özel sektörde farklı departmanlarda işe başlayabilir.

İşletme Bilgi Yönetimi mezunları ne iş yapar?

Kişiler üniversite tercihi sırasında bölüm seçimi yaparken bölümün iş olanaklarına ve iş alanlarına dikkat eder. Her bölümün iş sektörü ve çalışma alanları farklıdır. İşletme Bölümü hemen her şirkette bulunan bir alandır. İş operasyonlarını kontrol eden, muhasebe, finans, proje yönetimi gibi şirketlerin her alanını ilgilendiren alanlarda işletme alanında donanımlı bireyler görev alır. İşletme Bilgi Yönetimi bölümü de şirket ve firmalar için büyük öneme sahiptir. Hemen her sektörde bulunan bu alan süreç yönetimleri ile doğrudan bağlantılıdır.

İşletme Bilgi Yönetimi mezunları iş imkânları oldukça yüksek bir bölümdür. Hemen her sektörde iş imkânı bulunur ve bölüm mezunları farklı pozisyonlarda işe başlayabilir kamu ve özel sektörde çalışma olanağı bulunan İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü mezunları akademik kariyer için yüksek lisans da yapabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler görev yaptıkları şirketlerin daha verimli ve başarılı olmasını sağlar ve şirketi hedeflerine ulaştırma görevi ile çalışır. Şirket içinde insan kaynakları alanında yönetici ve genel yönetici gibi pozisyonlarda işletme bilgi yönetimi bölüm mezunları yer alabilir. Bu mesleğin ana görevlerinden biri şirket bilgilerini en yüksek verimde kullanarak şirkete katkı sağlamaktır.

İşletme Bilgi Yönetimi mezunları nerelerde çalışır?

Üniversite seçimi yapılırken mezun olduktan sonra hangi alanlarda ve hangi pozisyonlarda çalışılabildiği tercih sürecini doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Bu bölümden mezun olan kişiler özel şirket ve işletmelerde görev alabilir. Aynı zamanda kamuda da iş imkânı bulunur. Bilgi akışı yoğun olan her şirkette işletme bilgi yönetimi bölümünden mezun bireylere ihtiyaç olduğundan iş ağı ve iş imkânı oldukça yüksektir.

Bölümden mezun olan kişiler işletme bilgi yönetimi uzmanı olarak anılır ve bu alanda görev alabilir. Devlet kurumlarında görev alabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına girilir ve alınan puana göre görev alınabilir. İşletme Bilgi Yönetimi mezunlarının kamuda iş olanakları bulunduğu için de tercih edilir. İşletmelerde bilgi yönetimi ve iş akışını ilerletebilen nitelikli kişiler yetiştiren İşletme Bilgi Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları da oldukça fazladır. Şirketlerde yönetici ve genel yönetici pozisyonlarına kadar pek çok pozisyonda görev alabilen bireyler her alana hizmet veren şirketlerde görev alabilir.