Calibra logosunu çaldı mı?

Calibra için bir logo belirleyen Facebook, aynı logoya sahip bir diğer bankacılık/finans kurumu Current’in şimşeklerini üzerine çekti.

Calibra ile çok benzer bir logoya sahip olan Current, şimdi Facebook’a dava açarak, logoyu değiştirmesini istiyor. Peki Facebook bu logoyu Current’ten mi çaldı? Ya da daha basit ifadeyle, taklit mi etti?

Aslında Facebook yöneticilerinin konu hakkında bilgisi bile olmayabilir. Calibra için logo çalışmasını bir reklam ajansı yapmış ve aynı reklam ajansı Current’in logosunu da tasarlayan şirket. Öyle görünüyor ki reklam ajansının tasarımcıları, işlerini kolaylaştırmak için ellerindeki logo portfolyosunden bir çalışma seçip üzerinde biraz oynayarak logoyu oluşturmuşlar.

Benzer bir sorun, 2000’lerin başında, Türkiye’de AVEA için de yaşanmıştı. Yeni kurulan mobil operatör AVEA ünlü bir reklam ajansına logo çalışması yaptırmıştı. Ancak ortaya çıkan logonun, reklam ajansının başka bir şirkete yaptığı logonun çok benzeri olduğu anlaşılmıştı. Şimdilik bu logo meselesi için Facebook’a çok yüklenmeyelim, onu eleştirmek için başka fırsatlarımız bol bol olacak. Yeri geliyor kullanıcılarını psikolojik deney yapan şirketlere satıyor, yeri geliyor mahrem bilgilerimizi hakkımızda istihbarat toplayan ABD’ye teslim ediyor, yeri geliyor dünya ekonomisini kendi kontrolüne almak için tekelcilik girişimlerine kalkışıyor. Facebook’u gömmek için nedenlerimiz kolay kolay bitmeyecek. Bizimle değilsin Zuckerberg.

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