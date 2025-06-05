California Üniversitesi bilim insanları özel bir kalem geliştirdi: Bu kalem Parkinson hastalığının erken teşhis edebilecek!

Bilim insanları, Parkinson hastalığının erken belirtilerini tespit edebilen özel bir kalem geliştirdi. California Üniversitesi’nin Los Angeles kampüsünden araştırmacıların, Parkinson hastalığının erken belirtilerini tespit edebilen özel bir kalem geliştirdikleri bildirildi.

HAREKETLERİ ELEKTRİK SİNYALLERİNE ÇEVİRİYOR

El yazısını analiz eden ve yapay zekayla çalışan kalem, düşük maliyetli ve erişilebilir bir teşhis aracı olma potansiyeli taşıyor. İçinde manyetik mürekkep ve özel bir uç barındıran kalem, kişinin yazı yazarken yaptığı hareketleri elektrik sinyallerine çeviriyor. Bu sinyaller daha sonra yapay zeka ile analiz edilerek Parkinson hastalığına dair izler araştırılıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KALEM

Araştırmacılar, Parkinson hastalığı bulunan 3 kişinin yazı örneklerini, sağlıklı 13 kişiyle karşılaştırdı. Yapay zeka destekli kalem, bu örnekleri yüzde 95'in üzerinde doğrulukla ayırt etmeyi başardı. Küçük ölçekli bu çalışma, teknolojinin güvenilir bir teşhis aracı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılara göre geliştirilen kalem, düşük maliyetli olması ve kolay dağıtılabilir yapısıyla özellikle kaynak sıkıntısı yaşayan bölgelerde etkili bir çözüm olabilir.

"DÜNYA GENELİNDE YAYGIN BİR TEŞHİS ARACI OLMASINI AMAÇLIYORUZ"

Uzmanlar, “Bu cihaz, Parkinson hastalığının teşhisinde yaygın olarak kullanılabilecek pratik bir yöntem sunuyor” açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, teknolojinin daha büyük katılımcı gruplarla test edilmesi gerektiğini aktardı. Geniş çaplı klinik çalışmaların ardından, kalemin dünya genelinde yaygın bir teşhis aracı olarak kullanıma sunulması amaçlanıyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır