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Çalışan kadını yanına çağırdı, sonrası korkunç

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.12.2018 11:54 | Son Güncelleme

ABD'de bir dükkanda yaşanan akılalmaz olayın görüntüleri gündem oldu. Akıl hastası olduğu belirtilen bir kişinin, dükkan sahibi kadını yanına çağırarak kaynar kahveyi yüzüne fırlattığı anlar anbean kayda geçti.

ABD'nin Los Angeles eyaletinde bir kafede yaşanan olayın görüntüleri büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde akıl hastası olduğu düşünülen bir kadın, dükkanın sahibi olan kadını yanına çağırıyor ve sonrasında feci olay yaşanıyor. Sıcak kahveyi bir anda kadının yüzüne fırlatan şahıs, daha sonra da ayaklarıyla tekmeledi.

O anda ne yapacağını bilemeyen dükkan sahibi kadın, sıcak kahvenin yüzüne gelmesi sonucu ne yapacağını bilemedi. Verilen bilgilere göre yüksek ses çıkardığı için uyarılan akıl hastası müşteri sinirlendi ve bu hareketi yaptı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzüne sıcak kahve atılan kadının durumunun iyi olduğu bilgisi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
abd kahve akıl hastası

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