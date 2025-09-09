Mynet Trend

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Bir ay memleketinde kalan eşine dönüşte sürpriz yapmak isteyen bir temizlik görevlisi sürpriz görüntülerinin yayılmasının ardından o gün raporlu olduğu gerekçesiyle işinden atıldı. O gün raporlu olmadığını kanıtlayan çalışan bu kez performans düşüklüğünden işten çıkarıldı. Sürprizi yapan eş, "Hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" ifadelerini kullandı.

Adana'ya dönen eşini otogarda balonlar ve yazılar ile süslediği otomobiliyle karşılayan, şehir hastanesinde ISS Türkiye firmasına bağlı temizlik görevlisi Sadık Şaşmaz, çalıştığı hastaneden işten çıkartıldı.

RAPORLUYKEN Mİ YAPTI?

Yönetim, Şaşmaz'ın raporlu olduğu sırada böyle bir organizasyonu yaptığını öne sürdü ancak organizasyonu rapor almadan bir gün önce yaptığını belirten Şaşmaz, "Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.

KADIN SÜRPRİZE SEVİNDİ

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Sadık Şaşmaz'ın (29) hamile eşi Melek (25), geçtiğimiz ay memleketi Batman'a gitti. Yaklaşık bir ay Batman'da kalan Melek Şaşmaz, 31 Ağustos Pazar günü sabaha karşı geri Adana'ya geldi. Eşini otogarda karşılamaya giden Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlar ile süsleyip, üzerine de 'seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin' yazısı yazdı. Sürpriz karşısında şaşıran kadın, eşine sarılıp teşekkür etti.

1 EYLÜL'DE RAPOR ALDI

Bu anları sosyal medyaya koyan Şaşmaz'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ISS Türkiye firmasına bağlı temizlik görevlisi olarak çalışan Sadık Şaşmaz, 1 Eylül Pazartesi günü ise rahatsızlığı nedeniyle 2 günlük rapor alıp şefine gönderdi. Sürpriz organizasyondan 2 gün sonra Şaşmaz'ın eşine jesti ise İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından "Adana'dan renkli görüntüler: Otomobilini balon ve yazılarla süsledi, eşini karşıladı" şeklinde haberleştirildi. Haberi gören birçok kişi çifti tebrik etti.

İŞTEN ÇIKARILDI

Haberi gören firma ise Sadık Şaşmaz'ın bu organizasyonu raporlu olduğu gün yaptığını ileri sürüp 'ISS temel değerlerimizden dürüstlük ve sorumluluk ilkelerine uymamaktadır' diyerek tutanak hazırladı. Tutanağa savunma yapan Şaşmaz, bu organizasyonu 31 Ağustos sabaha karşı yaptığını kanıtladı. Bunun üzerine firma, bir gün sonra yeniden bir tutanak düzenleyip 'performans düşüklüğü' diyerek Şaşmaz'ın sözleşmesini feshetti.

"HANIMCILIK KAZANDI, BEN İŞSİZ KALDIM"

Yaşadığı talihsizliği anlatan Şaşmaz, "Ben eşimi mutlu etmek için böyle bir organizasyon yaptım. Sizlerin aracılığıyla milyonlarca insana ulaştım ve çok güzel tepkiler aldım. Ancak çalıştığım firma, benim raporlu olduğum gün böyle bir organizasyon yaptığımı öne sürdü. Ben onlara raporlu olduğum gün böyle bir şey yapmadığımı kanıtladım ama sonrasında beni performans düşüklüğü diyerek işten çıkarttılar. Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" dedi.

YARDIM BEKLİYOR

Eşinin hamile olduğunu ve işsiz kaldığı için zor duruma düştüğüne değinen Şaşmaz, "Benim eşim hamile, evim kira. 3 ay sonra kira günüm geliyor, ne yapacağım bilmiyorum. İşe geri dönüş davası açacağım ama ya beni işe geri alsınlar ya da hayırsever iş adamlarından iş istiyorum" dedi.

Öte yandan, ISS Türkiye firması açıklama yapmadı.

