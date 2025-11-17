Çalışanların mola sürelerini ve neler yaptığını takip ediyor! Reklamı yapılan uygulama tepki çekti

Firmalara "İnsan Kaynakları" platformu düzenleyen bir firmanın ürettiği yazılımla, çalışanların ne kadar süre mola kullandı, molada neler yaptığı kontrol altına alınabiliyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Linkedin’de paylaşılan bir gönderide, “İnsan Kaynakları” platformu için hazırladıkları yazılımın reklamını yapan şirket genel müdürü, çalışanların sigara, tuvalet ve namaz mollarında ne kadar süre harcadığı, mollalarda nerede olduğu gibi durumların kontrol altında olabileceğini yazdı.

Ürettikleri sistemle tüm çalışanların mola sürelerini takip edebileceklerini açıklayan genel müdür, böylece şirketlerin puantaj yöntemiyle çalışanlarının durumunu kontrol altında tutabileceğini iddia etti. Genel müdür gelen tepki üzerine ise gönderisini silmek zorunda kaldı.