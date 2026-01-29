YEMEK

Cam kavanozları çöpe atın uyarısı! Yıkamak bile yetmiyormuş: Küf ve bakteri...

Mutfaktaki cam kavanozlar neredeyse hepimiz için birer kurtarıcı. Kimi zaman artan yemekler için kullanacağımız pratik bir kap, kimi zaman da evde yoğurt mayalamak için başvurduğumuz güvenli bir çözüm olarak görülüyor. Hatta birçok kişi bu kavanozları “nasıl olsa bir gün lazım olur” düşüncesiyle dolapların en arka köşesinde saklıyor. Ancak uzmanlara göre bu çok kullanışlı mutfak ürünü sanıldığı kadar masum değil.

Cam kavanozları çöpe atın uyarısı! Yıkamak bile yetmiyormuş: Küf ve bakteri...
Gökçen Kökden

Mutfak dolaplarında boş halde kapakları kapalı bir şekilde bekleyen cam kavanozlar içinde kalan nem, zamanla bakteri ve küf oluşumu için uygun bir ortam yaratabiliyor. Bu durum, kavanozun daha sonra gıda saklamak amacıyla yeniden kullanılması halinde sağlık risklerine yol açabiliyor.

Bir diğer risk ise görünmeyen kalıntılar. Kavanozlar her ne kadar yıkansa da deterjan veya önceki gıdalardan kalan mikroskobik izler cam yüzeyine tutunabiliyor. Uzmanlar, bu nedenle özellikle uzun süre kullanılmamış kavanozların tekrar gıda için değerlendirilmeden önce mutlaka kaynar suyla sterilize edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca mutfak dolaplarında gereğinden fazla kavanoz biriktirmek, hem hijyen hem de düzen açısından sorun yaratabiliyor. Kapalı alanlarda hava dolaşımının azalması, kötü kokulara ve nem dengesinin bozulmasına neden olabiliyor. Bu da fark edilmeden mutfak ortamının sağlıksız hale gelmesine yol açabiliyor.

Uzmanlar, gerçekten kullanılmayan cam kavanozların evde tutulmaması, işe yaramayanların ise geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini belirtiyor. Düzenli olarak kullanılan kavanozların ise kapakları açık şekilde saklanması ve belli aralıklarla kontrol edilmesi öneriliyor.

Cam ve porselen en güvenilir kaplar. O uzman(!)lar yalan uzmanı mı acaba?
