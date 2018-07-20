Cam su şişelerindeki büyük tehlike

TÜBİTAK MAM (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi) Gıda mühendisi Erdem Öner, cam şişelerin sağlıklı olduğunu ancak üreticilerin şişelerin kapaklarını defalarca kullanıma uygun olarak imal edemediğini söyledi.

Tüketicilerin camı tekrar tekrar kullanarak hata yaptığını ifade eden Öner, “Şişenin kapağını sürekli aç kapa yaparak defalarca o cam şişeyi kullanmak insan sağlığını tehdit ediyor. Kapaktan şişeye, oradan da vücuda karışan alüminyum Alzheimer’a sebep olabiliyor” diye konuştu.

Plastik şişelerin insan hayatına olumsuz etkilerinin belirlenmesinin ardından cam şişelerin tercih edilme oranı daha da arttı. Evlerde kullanılan her şeyin cam içerisinde saklanmasının insan sağlığı açısından da faydalı olduğu biliniyor.

Ancak cam şişelerde içilen suyun, şişede bulunan alüminyum kapağın etkisiyle insan sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı. Gıda mühendisi Erdem Öner, “Sürekli kullanılan cam şişedeki alüminyum kapak nedeniyle, alüminyumu direkt vücudumuza alıyoruz. Alüminyumun insan hayatına en büyük tehdidi Alzheimer’a sebep olmasıdır” dedi.