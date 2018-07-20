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Cam su şişelerindeki büyük tehlike

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.07.2018 14:09 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde kaçak yollarla kaşar peynir üretildiği ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya baskın düzenleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu.

Cam su şişelerindeki büyük tehlike

TÜBİTAK MAM (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi) Gıda mühendisi Erdem Öner, cam şişelerin sağlıklı olduğunu ancak üreticilerin şişelerin kapaklarını defalarca kullanıma uygun olarak imal edemediğini söyledi.

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Tüketicilerin camı tekrar tekrar kullanarak hata yaptığını ifade eden Öner, “Şişenin kapağını sürekli aç kapa yaparak defalarca o cam şişeyi kullanmak insan sağlığını tehdit ediyor. Kapaktan şişeye, oradan da vücuda karışan alüminyum Alzheimer’a sebep olabiliyor” diye konuştu.

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Plastik şişelerin insan hayatına olumsuz etkilerinin belirlenmesinin ardından cam şişelerin tercih edilme oranı daha da arttı. Evlerde kullanılan her şeyin cam içerisinde saklanmasının insan sağlığı açısından da faydalı olduğu biliniyor.

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Ancak cam şişelerde içilen suyun, şişede bulunan alüminyum kapağın etkisiyle insan sağlığını tehdit ettiği ortaya çıktı. Gıda mühendisi Erdem Öner, “Sürekli kullanılan cam şişedeki alüminyum kapak nedeniyle, alüminyumu direkt vücudumuza alıyoruz. Alüminyumun insan hayatına en büyük tehdidi Alzheimer’a sebep olmasıdır” dedi.

Cam su şişelerinin üretici tarafından tek seferlik olmak kaydıyla üretildiğinin altını çizen Öner, “Üretici aslında bize bunu ‘kullan-at’ diyor. Ancak tüketiciler olarak biz cam şişesini defalarca kullanıyoruz” dedi. Camın kesinlikle sağlıklı olduğunu ifade eden Öner, “Plastik şişelerden de korkuyoruz. Çünkü plastik şişeler üreticiden tüketiciye gelene kadar çok doğru aşamalardan geçmiyor. Plastik, güneşi gördükçe form değiştirebiliyor. Burada üretici de bir şey yapamıyor” ifadelerini kullandı.

Kavanoz kapaklarını değiştirin ve doğru kapatın

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Kavanozun bilinenin aksine yanlış kapatıldığını ifade eden Öner, kavanozun nasıl doğru kapatılacağı hakkında bilgi verdi. Öner, “Kavanozu sola doğru 3 hamleyle, 3 geri 1 tık ileri şeklinde kapamak en doğrusu ve mümkünse kavanozları ters çevirmemeliyiz.

Dolumunu yaptığımız kavanozu benmari usulü kaynamış suyun içerisine 10 dakika kadar bıraktığımızda, metal kapak kendini vakumlayacak ve kapak açılmayacaktır. Kavanozları ters çevirdiğimizde ucuz olan kavanoz kapaklarının içerisindeki plastik veya metal alaşım etkileşime giriyor ve ürünü bozabiliyor” diye konuştu.

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su şişesi cam şişe plastik şişe sağlık

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