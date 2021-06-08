Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşan Kubilay Aka "Cem" karakterine hayat verecek. Dizi daha başlamadan kaliteli oyuncu kadrosuyla ilgi toplamayı başardı. Başrol oyuncusu Kubilay Aka'nın hayatı araştırılıyor. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşında? İşte Kubilay Aka'nın hayat hikayesi...
12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yıl yaşındadır. Kubilay Aka Türk oyuncudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir. Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan genç oyuncu "kubilayakaa" kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır.
Oyunculuğa başlama hikayesini anlatan Kubilay Aka, Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalıştığını, Ufuk Ergin ve sanatçısı Ozan Doğulu'nun lounge kısmına giriş yaptığını söyledi. O sırada yaka kartından adının öğrenildiğini ve sonrasında Instagram'dan kendisine oyunculuk teklifi geldiğini ifade eden Aka, "Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim." ifadelerini kullandı.
Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Kubilay Aka sektöre oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanan, başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı "Vatanım Sensin" dizisinde Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi Çukur'un oyuncu kadrosunda yer alan Aka, söz konusu dizide Celasun karakterini canlandırmıştır.
Televizyon dizileri:
2016-2017 /Vatanım Sensin /Ali Kemal /Yardımcı oyuncu
2017-2021 /Çukur /Celasun Gümüş /Yardımcı oyuncu
2021-günümüz /Cam Tavanlar /Cem /Başrol oyuncusu
Sinema filmleri:
2017 /Arif V 216 /Yakışıklı Kemal /Yardımcı Karakter
2018 /Aşk Bu Mu? /Umut /Başrol Oyuncusu
İnternet dizileri:
2020 Aşk 101 Kerem Başrol Oyuncusu
2021 Aşk 102 Kerem Başrol Oyuncusu