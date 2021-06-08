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Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşında? İşte Kubilay Aka'nın hayat hikayesi...

08.06.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cam Tavanlar dizisinde Cem karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşında? İşte Kubilay Aka'nın hayat hikayesi...

Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşında? İşte Kubilay Aka'nın hayat hikayesi...

Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşan Kubilay Aka "Cem" karakterine hayat verecek. Dizi daha başlamadan kaliteli oyuncu kadrosuyla ilgi toplamayı başardı. Başrol oyuncusu Kubilay Aka'nın hayatı araştırılıyor. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşında? İşte Kubilay Aka'nın hayat hikayesi...

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCUSU KUBİLAY AKA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yıl yaşındadır. Kubilay Aka Türk oyuncudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir. Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan genç oyuncu "kubilayakaa" kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır.

Oyunculuğa başlama hikayesini anlatan Kubilay Aka, Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalıştığını, Ufuk Ergin ve sanatçısı Ozan Doğulu'nun lounge kısmına giriş yaptığını söyledi. O sırada yaka kartından adının öğrenildiğini ve sonrasında Instagram'dan kendisine oyunculuk teklifi geldiğini ifade eden Aka, "Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim." ifadelerini kullandı.

Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşında? İşte Kubilay Aka'nın hayat hikayesi...

KUBİLAY AKA'NIN ROL ALDIĞI PROJELER

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan Kubilay Aka sektöre oyunculuk eğitimi almıştır. Kanal D'de yayınlanan, başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in yer aldığı "Vatanım Sensin" dizisinde Ali Kemal karakterine hayat vermiştir. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizisi Çukur'un oyuncu kadrosunda yer alan Aka, söz konusu dizide Celasun karakterini canlandırmıştır.

Televizyon dizileri:

2016-2017 /Vatanım Sensin /Ali Kemal /Yardımcı oyuncu
2017-2021 /Çukur /Celasun Gümüş /Yardımcı oyuncu
2021-günümüz /Cam Tavanlar /Cem /Başrol oyuncusu

Sinema filmleri:

2017 /Arif V 216 /Yakışıklı Kemal /Yardımcı Karakter
2018 /Aşk Bu Mu? /Umut /Başrol Oyuncusu

İnternet dizileri:

2020 Aşk 101 Kerem Başrol Oyuncusu
2021 Aşk 102 Kerem Başrol Oyuncusu

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Kubilay Aka
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