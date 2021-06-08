Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral ile başrolü paylaşan Kubilay Aka "Cem" karakterine hayat verecek. Dizi daha başlamadan kaliteli oyuncu kadrosuyla ilgi toplamayı başardı. Başrol oyuncusu Kubilay Aka'nın hayatı araştırılıyor. Peki Cam Tavanlar dizisi oyuncusu Kubilay Aka kimdir ve kaç yaşında? İşte Kubilay Aka'nın hayat hikayesi...

CAM TAVANLAR DİZİSİ OYUNCUSU KUBİLAY AKA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Kubilay Aka 26 yıl yaşındadır. Kubilay Aka Türk oyuncudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde Havaalanı Yönetim bölümünü bitirmiştir. Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan genç oyuncu "kubilayakaa" kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır.

Oyunculuğa başlama hikayesini anlatan Kubilay Aka, Muğla-Milas Havalimanı’nda özel bir şirkette çalıştığını, Ufuk Ergin ve sanatçısı Ozan Doğulu'nun lounge kısmına giriş yaptığını söyledi. O sırada yaka kartından adının öğrenildiğini ve sonrasında Instagram'dan kendisine oyunculuk teklifi geldiğini ifade eden Aka, "Görmesem, kim olduklarını bilmesem, birileri bana şaka yapıyor zannederdim." ifadelerini kullandı.