Cam Tavanlar dizisinden yeni fragman yayınlandı! Cam Tavanlar ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Cam Tavanlar'dan 2. fragman yayınlandı. Vatanım Sensin dizisiyle ilk çıkışını yapan Kubilay Aka, Çukur'da ise Celasun karakterini canlandırmıştı.



İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Yaz aylarının yeni romantik dizisi Cam Tavanlar'ın Haziran ayında ekrana gelmesi planlanıyor.



CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

İsmini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alan dizinin tanıtımında, iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibinin tatlı, sert yarışının sinyalleri veriliyor.



Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.