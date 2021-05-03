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Cam Tavanlar dizisinden yeni fragman yayınlandı! Cam Tavanlar ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

03.05.2021 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrollerini paylaştığı yeni dizi Cam Tavanlar'dan izleyenlerin içini ısıtacak romantik tanıtım yayınlandı. Romantik tanıtımda Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın uyumu dikkat çekiyor. Çukur'da 4 sezon boyunca Celasun'u canlandıran Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda diziye veda etmişti. Aka bu defa romantik komediyle ekrana dönüyor. Peki Cam Tavanlar dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Cam Tavanlar ne zaman yayınlanacak?

Cam Tavanlar dizisinden yeni fragman yayınlandı! Cam Tavanlar ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Cam Tavanlar'dan 2. fragman yayınlandı. Vatanım Sensin dizisiyle ilk çıkışını yapan Kubilay Aka, Çukur'da ise Celasun karakterini canlandırmıştı.
Cam Tavanlar (2)
İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem'in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.

Cam Tavanlar (4)

Yaz aylarının yeni romantik dizisi Cam Tavanlar'ın Haziran ayında ekrana gelmesi planlanıyor.
Cam Tavanlar (3)

CAM TAVANLAR KONUSU NEDİR?

İsmini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alan dizinin tanıtımında, iş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibinin tatlı, sert yarışının sinyalleri veriliyor.

Cam Tavanlar (2)
Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Cam Tavanlar (8)
Başarılı senarist Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan 'Cam Tavanlar'ın yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk otururken, yapımcılığını ise Ojo Pictures üstleniyor.

Cam Tavanlar (7)
Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı bir yaz dizisi sunacak 'Cam Tavanlar' çok yakında Show TV'de.

Cam Tavanlar (4)

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Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka
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