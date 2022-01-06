Çamaşır suyu içmişti! Aslı Hatemi "Midemde yanık oluştu" dedi

Gittiği bir mağazada etiket olmayan şişenin içinde getirilen sıvıyı su diye içince ölümden dönen ünlü avukat Aslı Hatemi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Birçok ünlünün boşanma avukatlığını yapan Hatemi konu hakkında açıklama yaptı. Snob Magazin'in haberine göre; Aslı Hatemi, "Gittiğim ünlü bir mağazada su istedim ve kapalı şişede su geldi, İçtim, gözlerimi hastanede açtım. Meğerse içtiğim su değilmiş" dedi.

Sosyetik avukat, "Evet, doğru. Hâlâ tedavim görüyorum. Sabah saatlerinde yine hastanedeydim. Midemde yanık oluştu, o yüzden tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.



