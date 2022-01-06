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Çamaşır suyu içmişti! Aslı Hatemi "Midemde yanık oluştu" dedi

06.01.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü avukat Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği ünlü bir mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Sosyetik avukat geçtiğimiz gün bu konuda dair ilk kez konuştu.

Çamaşır suyu içmişti! Aslı Hatemi "Midemde yanık oluştu" dedi

Gittiği bir mağazada etiket olmayan şişenin içinde getirilen sıvıyı su diye içince ölümden dönen ünlü avukat Aslı Hatemi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Birçok ünlünün boşanma avukatlığını yapan Hatemi konu hakkında açıklama yaptı. Snob Magazin'in haberine göre; Aslı Hatemi, "Gittiğim ünlü bir mağazada su istedim ve kapalı şişede su geldi, İçtim, gözlerimi hastanede açtım. Meğerse içtiğim su değilmiş" dedi.

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Sosyetik avukat, "Evet, doğru. Hâlâ tedavim görüyorum. Sabah saatlerinde yine hastanedeydim. Midemde yanık oluştu, o yüzden tedavim devam ediyor" ifadelerini kullandı.


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