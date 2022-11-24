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Camdaki Kız 58. bölüm full izle! Camdaki Kız’da yer yerinden oynuyor!

24.11.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız bu akşam 58. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yer yerinden oynuyor. Nalan’ın evi terk etmesinin yankıları büyük oluyor. Feride’nin de Sedat’ın da Nalan’ın gidişini kabullenmeye niyeti yoktur. Camdaki Kız 58. bölüm izleme linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Camdaki Kız 58. bölüm full izle! Camdaki Kız’da yer yerinden oynuyor!

Kanal D’nin yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız bu akşam yine çok ses getirecek yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız'ın 58. bölümünde adeta yer yerinden oynayacak. Dizide bu hafta; Cana’nın bebek itirafı üzerine konağa gelen Nalan, hem Sedat’la hem de tüm Koroğlu ailesi ile yüzleşir...

**CAMDAKİ KIZ 58. BÖLÜM FULL İZLE!

Camdaki Kız2

**CAMDAKİ KIZ 58. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Cana’nın bebek itirafı üzerine konağa gelen Nalan, hem Sedat’la hem de tüm Koroğlu ailesi ile yüzleşir. Tüm ısrarlara ve Feride’ye rağmen evi terk eden Nalan; soluğu Billur’un yanında alır.

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Sedat; Cana’dan hesap sormak için Cana’nın Alp’le yaşadığı eve gidince Alp’le yeni bir kavgaya tutuşur. Feride’nin de Sedat’ın da Nalan’ın gidişini kabullenmeye niyeti yoktur.

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Hayri ise yine tüm desteğiyle Nalan’ın yanındadır. Nalan ise bu desteğe kayıtsız kalamaz.

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