Camdaki Kız 59. bölüm ÖZETİ! Kanal D Camdaki Kız 59. bölüm tek parça izle!

Camdaki Kız bu akşam 59. son bölümüyle ekrana gelecek. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Dizinin yeni bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşanacak. Peki, yeni hayatında Nalan’ı neler bekliyor? İşte tüm merak edilenler...

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CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM ÖZETİ ŞÖYLE;

Nalan’ın Billur’da olmadığını gören Feride, Billur’dan hesap sorar. Olaya müdahale eden Muzo sayesinde Hayri Nalan’ı Billiur’un evine getirir.

Nalan’ın Hayri’yle olduğunu anlayan Feride, Hafize’yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister. Korse kozu da Nalan’ı yolundan döndürmeye yetmeyecektir.

Cana’nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Gülcihan ise Cavit’ten yardım ister.

