Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan teselliyi Muzo'nun kollarında buluyor

Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı geldi. Heyecanla beklenen fragmanda yine yer yerinden oynayacak. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında; anesi Feride'yi kaybeden Nalan adeta yıkılıyor. Feride'nin ölümünü fırsat bilen Hayri, Nalan'la yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor. Nalan ise teselliyi Muzo'nun kollarında arıyor...

CAMDAKİ KIZ 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI:

Annesi Feride'yi kaybeden Nalan adeta yıkılıyor. Feride'nin ölümünü fırsat bilen Hayri, Nalan'la yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor.

Ancak Hayri, Nalan'ın sert tavrı ile karşılaşıyor.

Öte yandan Nalan'ın sonradan ortaya çıkan babası Metin, kızına kavuşmak için hamle yapıyor.

Nalan ise teselliyi Muzo'nun kollarında arıyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız’ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Hayri’nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir. Muzo sayesinde olay çıkmadan uzaklaşır.

Sedat ile çıktıkları kısa tatilden dönen Nalan’ı arayan Metin; ona babasıyla ilgili anlatacağı şeyler olduğunu söyler ve Nalan’la buluşmak ister. Nalan, Metin’le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride intihar eder.





