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Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan teselliyi Muzo'nun kollarında buluyor

06.01.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümüne Nalan ve Feride'nin hesaplaşmasının ardından Feride'nin intiharı damga vurmuştu. Yeni bölümde annesini kaybeden Nalan'ın adeta yıkılışını seyredeceğiz...

Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan teselliyi Muzo'nun kollarında buluyor

Camdaki Kız 64. bölüm fragmanı geldi. Heyecanla beklenen fragmanda yine yer yerinden oynayacak. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanında; anesi Feride'yi kaybeden Nalan adeta yıkılıyor. Feride'nin ölümünü fırsat bilen Hayri, Nalan'la yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor. Nalan ise teselliyi Muzo'nun kollarında arıyor...

CAMDAKİ KIZ 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI:

Annesi Feride'yi kaybeden Nalan adeta yıkılıyor. Feride'nin ölümünü fırsat bilen Hayri, Nalan'la yeniden birlikte olmak için harekete geçiyor.

Ancak Hayri, Nalan'ın sert tavrı ile karşılaşıyor.

Öte yandan Nalan'ın sonradan ortaya çıkan babası Metin, kızına kavuşmak için hamle yapıyor.

camdaki kız nalan

Nalan ise teselliyi Muzo'nun kollarında arıyor.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği Camdaki Kız’ın ekrana gelecek yeni bölümünde; Hayri’nin konağa dayanması onu Feride ve Muzo ile karşı karşıya getirir. Muzo sayesinde olay çıkmadan uzaklaşır.

Sedat ile çıktıkları kısa tatilden dönen Nalan’ı arayan Metin; ona babasıyla ilgili anlatacağı şeyler olduğunu söyler ve Nalan’la buluşmak ister. Nalan, Metin’le buluştuktan sonra Feride ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve bu hesaplaşma sonrası Feride intihar eder.

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